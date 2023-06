Il baskin è una “seconda pelle” per chi lo pratica e chi lo tifa. Vedere (a Schio) per credere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si avvicina un grande evento nel prossimo week end a Schio, che ospiterà 8 formazioni internazionali del baskin dando vita alla seconda edizione dell’Euro Cup, ancora una volta nel Vicentino – la prima edizione fu a Bassano -, territorio in prima linea quando si parla di sport inclusivo e di emozioni forti.

Grazie alla “neosposa” e allenatrice Stefania Tagliapietra e al “regista organizzativo” Alberto Marcolongo, ospiti nei giorni scorsi di BreakPoint su Radio Eco Vicentino, si può conoscere più a fondo la realtà a portata di canestro del Pgs Concordia Baskin, raccogliendo l’invito speciale più che mai a raggiungere da venerdì a domenica uno dei due palasport scledensi dedicati al torneo internazionale. Anche questa iniziativa rientra nella carrellata di eventi in calendario nell’ambito di Schio Città Europea dello Sport 2023.

La composizione delle squadre in campo, le principali regole che consentono di partecipare attivamente al gioco a tutti, l’origine – italianissima e recente – di questa disciplina che ha trovato un humus fertile nelle scuole, e la sua valenza racchiudono le principali note di una sinfonia che “va vissuta, guardata, capita e apprezzata”, come il baskin appunto. Emozioni difficile da descrivere che solo la visione diretta di una partita dal vivo possono spiegare. Senza limiti, che si parli di genere, di disabilità, di età e di livello agonistico. Con l’occasione “servita”, a portata di mano, dal 16 al 18 giugno, proprio a Schio.

Piena inclusione, nessun pietismo, consapevolezza che ciascuno in campo nel proprio ruolo e con le proprie abilità – anche residuali – può contribuire alle sorti e agli esiti di un match per tutta la squadra, andando a segno sui 6 canestri presenti nei campi da pallacanestro adattati per la variante che si sta diffondendo in Italia, dando vita a campionati nazionali oltre che a tornei senza limiti nemmeno di confine, anche qui. Come l’Euro Cup che sarà ospitata al PalaRomare di zona Campagnola e nella nuova palestra al Campus in cittadella degli Studi.

Nel torneo a inviti del prossimo week end presenti team dalla Germania, Grecia, Francia, Serbia, Spagna, Belgio e Lussemburgo, oltre al club di casa a rappresentare l’Italia. Pgs Concordia che scenderà in campo con solo alcuni degli 82 atleti tesserati per l’occasione, tanto da presentare normalmente nei campionati due team: uno giallo, uno rosso, messi insieme ricomponendo quel giallorosso che ricorda i colori della città di Schio.