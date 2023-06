Anziano ciclista investito da un pirata della strada: è caccia a un furgone bianco incidentato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chiude aiuto ai cittadini, la polizia locale di Lonigo, che sta cercando l’autista di un veicolo commerciale che sarebbe responsabile dell’investimento di un anziano ciclista questa mattina all’incrocio fra le via Spessa e Crocetta. L’84enne, di Alonte, è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto intorno alle nove all’incrocio in cui il rettilineo di via Spessa interseca via Crocetta. A dare l’allarme è stato un agricoltore in transito col suo trattore, che ha scorto a terra nel fosso il ciclista, vestito in tuta da corsa, con poco lontano la sua mountain bike. Gli allarmi sono scattati immediati: l’anziano era cosciente ma ha riportato diversi traumi ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove i medici si sono riservati la prognosi.

Le indagini per trovare il pirata della strada sono scattate subito: nessuno ha assistito all’impatto, ma sul posto gli agenti della polizia locale hanno rivenuto dei resti del veicolo che fanno pensare si tratti di un furgoncino bianco (tipo Daily). “Stiamo cercando un furgone bianco che viaggiava a quell’ora in direzione di Cologna Veneta, Orgiano e Alonte e che ha sicuramente il fanale anteriore destro rotto. Chiunque abbia indicazioni utili alle indagini ci chiami” spiega il comandante, Giovanni Stevan.

