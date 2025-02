Il Carnevale entra nel vivo in Altovicentino tra sfilate di carri allegorici e maschere

Impazza il Carnevale 2025 nelle piazze delle principali città di Vicenza e provincia, con i carri e i figuranti, ma le “feste mascherate” si sono celebrate con successo anche in tanti paesi dei Comuni più piccoli, con il favore del bel tempo dello scorso fine settimana.

Carri allegorici a Schio, tanta gente, mascherata e non, tra le vie e i luoghi di ritrovo delle località in festa. Immancabili le stelle filanti e i coriandoli multicolori, così come i bimbi insieme alle famiglie, i più felici come sempre in queste occasioni di divertimento genuino, in musica inoltre un po’ in tutti i centri vicentini.

Stesse emozioni e sorrisi nella vicina Malo, dove il Carnevale è un’istituzione consolidata che un anno fa ha raggiunto la centesima edizione e con il mitico Ciaci a portare a spasso per il centro le chiavi della cittadina consegnategli dal sindaco e accogliere i tanti visitatori. Domenica di festa per tutti i presenti, intrattenuti dalla madrina della festa nel corso della sfilata dei carristi, la conduttrice maladense doc Elena Frigo.

Pronta a carburare anche la città di Thiene, che si presenta in modalità “notturna” venerdì sera nell’ultimo giorno di febbraio. Per poi sfilare con carri e gruppi mascherati domenica e martedì con centro della festa dedicata ai bambini piazza Chilesotti.