Violento incendio in un capannone agricolo. Esplode bombola gpl – VIDEO

Un incendio poco dopo le 19,30 di oggi, 24 febbraio, è scoppiato in un deposito di attrezzi agricoli in via Molan a Zugliano, nel territorio che si estende dalla sponda destra del torrente Astico. Nessuna persona è rimasta convolta.

Sul posto per spegnere le fiamme nell’edificio, di un’ampiezza di 400 metri quadrati, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Schio, Bassano del Grappa, Vicenza e con i volontari di Thiene, con due autopompe, due autobotti, un modulo antincendio, l’autoscala per un totale di 14 operatori.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente pericolose a causa della presenza di bombole di gpl. Durante l’intervento, una di queste è scoppiata, provocando una successiva esplosione. I pompieri sono comunque riusciti in breve tempo a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di tre abitazioni attigue.

Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e la bonifica della struttura. Ingenti i danni riportati. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.