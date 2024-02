E’ Festa (Italiana) nel week end alle porte: da Mozart a Harry Potter con Bobby Solo a Malo

Il primo week end post Carnevale – in realtà non si sono conclusi gli eventi in maschera con stelle filanti e coriandoli – riserva un vassoio di proposte nel Vicentino da venerdì 16 a domenica 18 febbraio 2024. Proprio a Malo, la cittadina affidata al mitico Ciaci nel periodo multicolore che precede la Quaresima, protagonisti i “Risi & Bisi” e Bobby Solo, domani sera alle 21 al Cinema Aurora con evento però già sold out da tempo.

Già oggi a Marostica una serata dedicata a montagne, storia e ambiente alle 20.45 nella sala polivalente, a cura del Club Alpino Italiano. A Mussolente incontro appuntamento con l’autore del libero de “La Befana dell’oro” nella stessa serata che apre il fine settimana , con la cornice del massiccio del Grappa in sala consiliare (ore 20.30). In contemporanea a Breganze si intrecciano cinema e moda.

Ascolta “Il weekend del 16/18 Febbraio” su Spreaker.



Sabato pomeriggio dedicato ai più piccoli e agli appassionati delle avventure di Harry Potter a Piovene Rocchette nell’ambito del ciclo in tre atti “La Biblioteca delle necessità” ospitato in sala conferenze. La celebre opera di Mozart dedicata agli innamorati “Bastiano e Bastiana” si sdoppia tra Zugliano (sabato ore 20.30, al centro Zagorà) e Schio (domenica alle 18 al Lanificio Conte) proposta dal gruppo Cresce in Musica con patrocinio dei due Comuni dell’Altovicentino.

Il Castello di Thiene torna a proporre le visite guidate all’interno delle mura, ma anche a Vicenza, Asiago (con i fuochi d’artificio) e Bassano del Grappa e in altre città del Vicentino non mancano eventi culturali curiosi e interessanti. Questi e altri gli appuntamenti segnalati da Festa Italiana, il programma che anticipa gli eventi dei fine settimana dallo studio di Radio Eco Vicentino con Gianni & Martina a dare brio e consigliare i radioascoltatori: basta ascoltare il podcast per scoprirne ancora di più!