Il Famila Basket “vola”, da imbattuto in Italia e leader in Europa

E’ un Famila Schio che si può definire come ingordo di vittorie quello che in questo primo scorcio di stagione continua a mietere successi, dopo aver aperto l’annata 2022/2023 con la qualificazione all’Eurolega tra le big della palla a spicchi rosa continentale, la Supercoppa Italiana e la leadership in campionato. Con un record stagionale di 16 successi in 17 gare ufficiali disputate, con unico ko in Spagna sul rettangolo caliente del Girona.

Il quintetto orange è reduce da una rimonta dal sapore di impresa al Palaromere in zona Campagnola, dopo la vittoria per 76-72 nel braccio di ferro sotto canestro con l’armata turca del Cukurova, il CbK Mersin.

Morale altissimo e punti utili in classifica nel girone B che valgono la testa della classifica in compagnia dell’Avenida, tra l’altro già battuto con un sonoro +17 (sempre a Schio) dalle altovicentine. Si tratta della terza partita vinta di fila in Europa, che lancia capitan Sottana e compagne ai vertici del raggruppamento con vista ai playoff. E che viene, passando alla sponda del campionato italiano, dopo la prestazione più che convincente nel derby veneto con la Reyer Venezia, con un 83-71 che rendo merito alle arancioni di coach Dikaioulakos.

In vetta in serie A1 a punteggio pieno dopo 10 partite, con le rivali più accreditate della Virtus Bologna a tallonarle a quatto punti di distanza, in compagnia proprio di Venezia e Sassari. Unico ostacolo insidioso in questa fase prima della breve pausa natalizia appare forse il tour de force di impegni, visto che già domani le donne della pallacanestro di Schio si ripresenteranno sul parquet, di scena a Brescia, in casa del Brixia, una delle squadra pericolanti del campionato italiano, uno dei tre fanalini di coda con soli 2 punti conquistati fin qui.