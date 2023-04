Il Famila dopo il bronzo in Europa punta all’oro in Italia: semifinale con derby veneto e ingresso gratis

Allo storico bronzo europeo conquistato domenica scorsa a Praga fa seguito subito un nuovo importantissimo impegno per le orange del Famila Basket Schio, che tornano sul parquet di gioco a distanza di soli tre giorni per riprendere i “discorsi” playoff scudetto. Dopo aver eliminato alla bella le molisane del Magnolia Campobasso non senza faticare più del dovuto (serie vinta 2-1), capitan Sottana e compagne affrontano la Reyer Venezia in un classico derby veneto che ha regalato trofei ed emozioni nelle ultime stagioni del baket femminile di serie A1. Si gioca al PalaRomare di Schio, inviolato per tutto il 2022/2023.

Si gioca sempre al meglio delle tre partite, con il “due su tre” casalingo ad appannaggio del Famila in caso si vada al terzo atto. Appena tre settimane fa l’ultimo confronto tra le due venete, sul versante di Coppa Italia. Match in gara unica che ha visto le altovicentine del coach greco Diakoulakos trionfare e portarsi a casa l’ennesimo trofeo dell’era Cestaro. Le lagunari dell’Umana Reyer Venezia vengono però adesso da una settimana buona di riposo e di tempo utile impiegato per preparare al meglio l’appuntamento di semifinale, dopo aver chiuso la stagione al 3° posto, a soli due punti dal Famila, battuto di uno (alll’extratime) in campionato ma in casa delle veneziane. Nei quarti si sono liberate agevolmente di Ragusa e sono reduci dal ko in semifinale di Eurocup perse contro Galatasaray.

L’entusiasmo è davvero alle stelle per lo straordinario cammino europeo concluso con una Final 4 di altissimo livello: sconfitta di misura in semifinale con la fortissima Fenerbahce (che ha vinto il titolo rifilando quasi 40 punti di scarto a Cukurova), e successo thrilling nella finale per il terzo posto contro Praga. Quella di domani sera, però, sarà la partita numero 54 delle orange in stagione (58 per le azzurre che hanno giocato in Nazionale): la stanchezza fisica e mentale è davvero molto alta. Lo staff tecnico e sanitario lavora a ritmi serrati per permettere alle giocatrici di poter rendere al meglio nonostante tutti gli impegni affrontati in stagione. Con il rientro di Sventoraite, coach Dikaioulakos torna a ruotare le proprie straniere anche se la scelta di chi lasciare in tribuna è davvero molto complicata.

Raccolta fondi per Aid4mada

Al PalaRomare sarà presente anche un corner dedicato ad Aid4mada, la onlus supportata dal capitano Giorgia Sottana con il progetto #Play4Mada che punta alla costruzione di un campo da basket e strutture annesse in Madagascar (il paese più povero del mondo) per portare lo Sport ai bambini e ragazzi malgasci, nel Sud dell’Isola Rossa.

La serie con Venezia

Gara 2 – sabato 22 aprile ore 19.30 al Taliercio (Mestre)

Ev. gara 3 – martedì 25 aprile ore 18.00 al PalaRomare (Schio)

L’altra semifinale

Virtus Segafredo Bologna – Allianz Geas Sesto San Giovanni