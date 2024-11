Crollo Famila nel big match: l’attacco “fa acqua”, Venezia ci naviga e vince di misura

Il Famila Schio va “sottozero” proprio sul più bello nel big match con Venezia, gelando i tifosi arancioni per il sanguinoso harakiri del finale di partita. A costare a Sottana e socie una sconfitta spettrale per quanto visto in campo per tre quarti di derby veneto è stato un round finale di 10′ da incubo con soli 4 punti realizzati: forse il peggiore parziale di sempre del Famila nella sua storia nel basket di serie A.

Il punteggio basso che va agli archivi premia l’arma difensiva sfoderata dalle veneziane rispetto a quella offensiva marchio di fabbrica delle vicentine, letteralmente inceppatesi al tiro quando si trattava di raccogliere quanto seminato prima. Il tutto di fronte a oltre 2 mila presenze sugli spalti del PalaRomare.

Dal +6 al +12 fino al +11 nei tre intervalli, la pentarmata di coach Dikaioulakos sembrava dare l’impressione di tenere saldo in mano il timone del duello, e di poterlo portare in porto se non agevolmente almeno senza pericoli di mare mosso nel finale. Ma quando si sono un po’ agitate le acque, ad inizio del quarto atto, le lagunari si sono evidentemente trovate a in agio nel loro habitat, piazzando il sorpasso nel finale e portandosi a casa la clamorosa vittoria di misura. Punteggio finale Famila Schio 55 e Reyer Umana Venezia 56, le ospiti vincono, volano solitarie in testa e rimangono l’unica imbattuta in Italia.

IL TABELLINO DEL MATCH

Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia 55-56 (parziali 19-13, 36-24, 51-40)

Famila Wuber Schio: Juhasz 6, Bestagno 0, Sottana 0, Zanardi 3, Verona 7, Panzera ne, Salaun 12, Crippa 2, Dojkic 0, Andrè 10, Keys 7, Laksa 8. All. Dikaioulakos.

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 11, Smalls 8, Villa 6, Pan 5, Stankovic 2, Miccoli 0, Fassina 9, Santucci 2, Kuier 13, D’Este ne, Ivane ne. All. Mazzon.