Il Lane non subisce gol da 450 minuti: 2-0 alla Pro Vercelli. Arzichiampo al pari

Il L.R. Vicenza replica il 2-0 a favore contro il Caldiero e continua la marcia di testa nel girone A, sempre sulla scia della capolista Padova. Ancora una volta senza far strapazzare di gioia i sempre caldi tifosi biancorossi, la squadra di Vecchi si dimostra solidissima in difesa, non subendo reti per la quinta partita di fila, costruendo su questa base la vittoria numero 10 (in 15 partite). Pro Vercelli rispedita in Piemonte a bocca asciutta facendo pure un favore gradito al team dell’Ovest Vicentino con le reti siglate da Della Morte e dal vicentino Zonta, alla prima del gol dopo il ritorno in patria.

Se la squadra della città berica raggiunge quota 7 partite consecutive senza sconfitte, non va male nemmeno all’Arzignano Valchiampo, che proprio dopo il derby (perso 2-1) con il Vicenza non ha più sbagliato un colpo. Tre vittorie consecutive e ora due pareggi che, dopo lo 0-0 di sabato col Renate ravvivano la bagarre in zona playout del girone A di serie C. Quattro club condividono quota 15 punti dal 14° al 17° posto, mentre chiude la Triestina nei bassifondi perde ancora, rimanendo con l’unica vittoria maturata all’esordio del torneo proprio contro Arzignano (fu netto 3-0).

Tornando a Rossi e compagni e allo Stadio Menti, ieri occupato da circa 9.400 tifosi per la partita della domenica pomeriggio, dopo 15 giornate il bilancio dei gol vede la squadra di Vecchi sul podio al terzo posto come attacco e al secondo per difesa, in attesa di sapere il verdetto del big match di stasera tra Padova e Atalanta Under 23. Biancoscudati reduci da un poker di successi filati, potenzialmente a +7 sui biancorossi, nelle ultime partite non brillanti ma concreti come mai visto prima.

