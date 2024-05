Il Famila imbarca acqua e punti a Venezia: ko pesante a -21, la serie scudetto sul 2-0 per la Reyer

Per sognare in tricolore, ora il Famila Wuber Schio deve solo vincere e tentare l’impresa del ribaltone totale. Seconda partita di serie di finale scudetto con ancora la Reyer Venezia a far suo il punto sfruttando il fattore parquet amico, nel secondo atto quasi raddoppiando il margine di vantaggio (+12 nella prima di mercoledì, +21 ieri sera sempre in Laguna) e, soprattutto, dominando questa volta in lungo e in largo le cestiste arancioni.

Ora non resta che vincere in Altovicentino, mettendo un mattone dopo l’altro martedì al PalaRomare e, solo in caso di successo, ancora giovedì della prossima settimana, per non osservare fin troppo da vicino le atlete orogranata veneziane festeggiare il trofeo in casa di Sottana e compagne.

Il punteggio di 85-64 di gara2 va in archivio dopo il 77-65 lasciando in dote un senso di supremazia agonistica da parte del quintetto di Mazzon, che si è giovato di un palasport gremito al Tagliercio a far volare le lagunari sull’onda dell’entusiasmo dal 1′ al 40′ della sfida, al contrario di 72 ore prima quando il Famila Schio aveva condotto per metà partita prima di cedere netto nei 10′ finali. Nel derby veneto tricolore numero due solo 5 punti per la portoricana Guirantes, migliori marcatrici Sottana e Juhasz con 12 punti a testa.

Ieri sera, invece, il “capitombolo” è avvenuto già nel quarto d’esordio, concluso subito a rincorrere con la miseria di 9 punti realizzati contro i 23 delle veneziane. Se la fa fase di tiro si sblocca nel secondo, in retrovia non si costruiscono argini sufficienti per fermare la vena di Berkani (ben 20 punti per lei) e compagne andando a riposo sul 45-29 e, quindi, con margine che si rafforza dal +14 al +16. Nel terzo tempo la sinfonia veneziane non muta e anzi si ha l’impressione che la Reyer gestisca partita ed energie, raggiungendo un margine di 23 punti e incrementando al +20 nel “gioco degli intervalli” a fine terzo quarto (65-45), esaltando il pubblico di fede orogranata ad ogni retina che si scuote nel finale ormai già scritto.

IL TABELLINO DI GARA2 – Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio 85-64

Umana Reyer Venezia: Berkani 20, Gorini ne, Villa 17, Nicolodi 0, Pan 8, Meldere 0, Held 6, Cubaj 3, Fassina 3, Santucci 3, Shepard 8, Kuier 17.

Famila Wuber Schio: Juhasz 12, Bestagno 5, Sottana 12, Verona 9, Guirantes 5, Mutterle ne, Crippa 5, Parks 5, Keys 0, Penna 0, Reisingerova 11.