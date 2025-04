Il Famila Schio doma le “Lupe” nel primo atto di semifinale scudetto. Domani si replica

Primo punto a segno per il Famila Schio, che rincorre una “tripla”, di partite da vincere contro l’Alama San Martino di Lupari per agguantare il pass per la serie di finale scudetto. La prima giocata ieri sera al PalaRomare, in Altovicentino, con replica già sabato sera alle 20 per scavare il solco tra arancioni vicentine e giallonere padovane.

Si gioca infatti alla meglio delle cinque gare da questo turno di playoff, con la doppietta di avvio semifinali in casa, poi doppietta in trasferta ed eventuale bella di spareggio di nuovo a Schio.

Il punteggio finale di gara1 recita un 92-67 che non lascia adito a discussioni riguardo al gap fisico e tecnico tra i due roster veneti, anche se va detto che le ospiti hanno offerto buon gioco e tanto carattere fino a pochi minuti dopo il giro di boa dell’incontro. Un parziale punteggio di 14-0 per Sottana e compagna a inizio del terzo quarto ha però scavato il solco decisivo, con le “Lupe” a non trovare più energie per reagire e quindi soccombere alla distanza di ben 25 punti. Margine ampio che comunque non fa testo, se non ai fini statistici, la serie va sull’uno a zero con possibilità di raddoppiare domani sera sul parquet amico.

Dopo la delusione europea con l’uscita di scena immediata alla Final Six in Spagna, ottima prova corale di tutto il collettivo con prestazione da lode di Andrè, che in coppia con Keys ha messo all’angolo le lunghe avversarie. Schio ha impiegato 20 minuti per trovare il bandolo della matassa, segnando poco nella prima metà gara ma, una volta aggiustati i meccanismi ha abbattuto ogni resistenza avversaria. Nell’ultimo minitempo “sagra” delle conclusioni da tre punti con alterne fortune, ben sei le scledensi in doppia cifra.

IL TABELLINO DI GARA 1 DI SEMIFINALE

Famila Schio-San Martino di Lupari 92-67

Parziali 13-15, 36-34, 62-48

Famila Wuber Schio: Juhasz 10, Bestagno 12, Sottana 2, Zanardi 0, Verona 14, Salaun 12, Dojkic 7, Andrè 14, Keys 9, Laksa 12

Alama San Martino di Lupari: Simon 17, D’Alie 11, Guarise ne, Cvijanovic 6, Cedolini ne, Gilli 11, Del Pero 11, Pilatone ne, Piatti 0, Robinson 0, Bickle 11