Il Famila Schio è sempre più… Super: Bologna domato e Supercoppa Italiana n°13 in bacheca

Più che una vittoria è un vero e proprio trionfo! Famila Basket Schio si aggiudica il primo dei tre trofei messi in palio dalla Lega Femminile per la stagione 2022/2023, strapazzando la Virtus Bologna con un margine finale di +28, festeggiando così la Supercoppa da mettere in bacheca oggi al rientro in Altovicentino.

Si tratta della tredicesima nel palmares glorioso dell’era Cestaro, conquistata ieri sera al palasport di Alghero dopo una semifinale incerta (battute le siciliane del Ragusa per 81-72) e un ultimo atto invece dominato contro le all blacks bolognesi, date in gran forma alla vigilia e invece crollate sotto i colpi delle ispiratissime Ndour, Sottane e compagne.

Il punteggio finale che rimarrà nella storia della palla canestro rosa è 86-58, frutto di un dominio sotto canestro e al tiro senza precedenti nelle sfide tra venete ed emiliane, con i due quintetti più forti d’Italia di nuovo di fronte dopo la serie di finale scudetto. Altro successo, ed è il quarto di fila, per il coach greco Georgios Dikaioulakos in un solo anno di “panchina” al Famila Schio. Grande prova del collettivo ieri sera in Sardegna, ma tra tutte di Astou Ndour che non poteva battezzare al meglio il difficile compito di dover sostituire Sandrine Gruda: 21 punti (8/14 al tiro) e 5 rimbalzi per lei.

La finalissima, dopo una partenza a razzo della Virtus Bologna (6-0 il parziale), di fatto si era già conclusa a metà partita, quando si è andati a riposo per l’intervallo lungo sul 47-20 con le avversarie incapaci di trovare con continuità la via del canestro. I timidi segnali di reazione delle emiliane trainate dalle ex Schio Zandalasini e Laksa vengono subito soffocati dalle ottime percentuali al tiro delle orange vicentine, che lasciano più libertà a canestro alle rivali ma continuano a marcare punti sulla retina impietosamente. Fino allo scatenarsi della festa tutta arancione alla sirena.

“Il segreto di questo successo è il duro lavoro in palestra – ha detto coach Dikaioulakos prima di ricevere una doccia in campo da parte delle sue giocatrici -. Martedì con Ragusa non avevamo giocato una buona partita e in spogliatoio ne abbiamo parlato. Infatti oggi i nostri migliori attacchi sono partiti dalla difesa. Questo gruppo è fatto per giocare le finali e vincerle”.

IL TABELLINO DI SUPERCOPPA

Famila Wuber Schio – Virtus Segafredo Bologna 86-58 (23-11, 47-20, 69-46)

Famila Wuber Schio: Bestagno 3, Mestdagh 5, Sottana 13, Verona 16, Crippa 0, Christinaki 8, Keys 8, Penna 5, Zahui 7, Ndour 21

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 0, Pasa 8, Barberis ne, Dojkic 10, Andrè 2, Zandalasini 7, Orsili 2, Parker 18, Laksa 8, Cinili 3