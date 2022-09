Serie A, fatto storico: ecco il primo arbitro donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica 2 ottobre alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, un fatto storico: la partita Sassuolo-Salernitana, valida per l’ottava giornata di Serie A, sarà arbitrata da una donna. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, della sezione di Livorno. “Questo è un momento storico”, commenta il presidente dell’Aia (Associazione italiana arbitri) Alfredo Trentalange.

I precedenti per la Ferrieri Caputi. Nel dicembre 2021 Ferrieri Caputi fu in assoluto la prima donna di sempre ad arbitrare una squadra del massimo campionato di calcio dirigendo la sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Cagliari (che all’epoca era in A) e Cittadella. In precedenza, a ottobre 2021, aveva diretto il primo match di Serie B tra Cittadella e Spal.

Le dichiarazioni di Trentalange. Il presidente dell’Aia ha spiegato: “È un evento che parte da un progetto in cui crediamo e senza scorciatoie che va per meriti, capacità e skills. Tutto questo fa riferimento a un progetto con un componente femminile per la prima volta nella storia, dopo che si sono approfondite problematiche e punti di forza che riguardano il movimento femminile fatto di 1.700 associate. Ringraziamo Rocchi e la commissione per il lavoro svolto. Questo è un momento storico dopo più di 110 anni”.

Il commento di un ex arbitro. Graziano Cesari ha detto: “La designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi per una partita di Serie A è una svolta necessaria, gli altri paesi sono molto più avanti di noi. È destinata ad arrivare ad alti livelli, in campo maschile e femminile. Non è una improvvisata. Sono molto contento e molto felice, ha dimostrato di essere un grandissimo arbitro per lettura, senso tattico, spostamenti sul terreno di gioco, capacita’ di dialogo e autorevolezza. Mi fa enormemente piacere, se lo merita alla grande”. In bocca al lupo a Maria Sole Ferrieri Caputi.