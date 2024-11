Il Famila Schio si gioca l’Europa in casa: di fronte la bestia nera ungherese Miscolk

Prova a smaltire la delusione del big match di serie A1 con Venezia – perso di un punto domenica, facendosi rimontare nel finale – con la possibile qualificazione anticipata alla seconda fase di Euroleague Woman il Beretta Famila Schio, che stasera ospita le magiare del Dvtk Miscolk al PalaRomare. All’andata successo ungherese per 70-63, il quinto su sei confronti recenti tra i due club. Quasi una “bestia nera”, insomma, la cliente fissa dei duelli continentali delle orange, chiamate ad un pronto riscatto di fronte ancora al pubblico amico e ai telespettatori di Raisport, con diretta, e su Dazn in chiaro.

Nel girone A in verità il Dvtk annunciato tra le favorite ha vinto solo quel duello, e si trova in fondo nel quartetto che comprende le spagnole dell’Avenida Salamanca (sconfitte due volte su due dal Famila) e dalle francesi del Landes (battute 64-60 dalle altovicentine ma oggi in testa al gruppetto), motivo per cui il quintetto ospite di Ungheria avrà l’imperativo della doppia vittoria nelle due partite di chiusura della prima fase.

Si gioca giovedì sera alle ore 20, con biglietti ancora disponibili sulla piattaforma Vivaticket. Intanto ieri sera per la seconda volta le transalpine del Landes hanno portato a casa una vittoria casalinga di misura (per 59-58 sulle spagnole di Salamanca) guadagnandosi la certezza di proseguire in cammino in Euroleague Woman, nonostante il quoziente canestri in netto passivo (-21), un dato curioso. Beretta Famila-Dvtk Miscolk chiude il 5° turno, poi per Sottana e compagna la trasferta in Francia per concludere il girone.