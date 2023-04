Il Famila Schio s’illumina: è finale di Coppa Italia dopo aver “spento” la Dinamo Sassari

Il Famila Wuber Schio continua la marcia in Coppa Italia in versione diesel. Dopo il primo atto di giovedì, con la vittoria-brivido su Ragusa “solo” all’overtime (87-78 il punteggio) a Campobasso arriva il secondo successo, stavolta con ampio margine, che vale l’accesso alla finalissima di oggi. Battuta in semifinale la franchigia sarda Dinamo Sassari per 88-61, con un margine ampio di 27 punti che però non fotografa appieno l’andamento del match, con il Famila sì sempre avanti nello score edificato grazie a un parziale di 17-0 nel primo quarto, ma si dovrà attendere il terzo per scrollarsi di dosso del tutto le sassaresi.

Exploit di Penna, ieri sera, con 17 punti personali (al pari della statunitense Mabrey) e una prova maiuscola. Per andare a caccia del 15° titolo di Coppa Italia ora l’ultimo ostacolo è la Reyer Venezia, che ha estromesso dalla competizione un po’ a sorpresa la Virtus Bologna. tra l’altro con un +15 (78-63) impronosticabile alla vigilia. Sarà dunque derby veneto che riporta alla memoria la finalissima 2021, contro le lagunari rivali “abbonate” nelle ultime stagioni e capaci di sgambettare il Famila alla sirena (73-72) a marzo. Palla contesa alle 20, diretta sul canale streaming della Lega Basket.

Al termine del match interviste al tecnico delle cestiste altovicentine e a Keys, una delle protagoniste più in palla. Coach Georgios Dikaioulakos: “Abbiamo iniziato molto bene, e abbiamo provato a fare la differenza costruendo subito un vantaggio anche di 14 punti; poi però abbiamo lasciato Sassari rientrare con canestri veloci in contropiede. Chi avrei voluto in finale? Chiunque preferisca affrontare una squadra piuttosto che un’altra poi paga questo desiderio”. Jasmine Keys: “Abbiamo affrontato Sassari pochi giorni fa in campionato. La Dinamo gioca molto bene ma nel secondo tempo con una difesa aggressiva abbiamo decisamente sistemato le cose. Giocare ogni giorno? È la Coppa Italia, lo sappiamo e dobbiamo farci trovare sempre pronte”.

IL TABELLINO – Famila Wuber Schio – Banco di Sardegna Dinamo Sassari 88-61

Parziali 27-19, 43-37, 64-46

Famila Wuber Schio: Mabrey 17, Bestagno 4, Mestdagh 10, Sottana 7, Verona 7, Sventoraite 2, Crippa 2, Keys 9, Penna 17, Ndour 13.

Banco di Sardegna Dinamo Sassari: Toffolo 11, Mazza 0, Carangelo 6, Arioli ne, Gustavsson 4, Makurat 12, Fara ne, Thomas 12, Holmes 11, Ciavarella 5.