Ladro di whiskey di pregio bloccato all’IperTosano. Ha una sfilza di precedenti

Se la sua abitudine di arraffare bottiglie di liquore dagli scaffali dei supermercati sia dipesa da un problema di dipendenza da alcool o, come parrebbe invece qui, l’obiettivo reale fosse rivendere la merce rubata, ad oggi non risulta certo. Fatto sta che i Carabinieri della Compagnia di i Thiene mercoledì hanno bloccato e subito arrestato un ladro seriale “al dettaglio”, tra l’altro non molto scaltro viste le varie volte in cui è stato acciuffato in passato dalle forze dell’ordine nel Vicentino, portandolo in cella dopo l’ennesimo furto stavolta all’IperTosano, all’interno del centro commerciale Thiene.

A segnalare al 112 il fare sospetto del “cliente” era stato il personale di vigilanza interno del punto vendita, dopo che l’uomo era stato osservato tra le corsie e aveva oltrepassato le casse del supermercato senza fermarsi a pagare il conto: era evidente che sotto il giubbino nascondeva della merce, vale a dire 6 bottiglie di whiskey di marca per un valore di circa 150 euro come si scoprirà in seguito.

I carabinieri della stazione di Breganze ed un equipaggio della Radiomobile di Thiene hanno fermato il 29enne di origine marocchina e senza fissa dimora – ampiamente già noto alle forze dell’ordine, mentre si stava allontanando a piedi dall’ipermercato. Il nordafricano era già finito in manette altre volte, negli ultimi tempi, ed era stato anche denunciato di recente, lunedì 20 marzo scorso, dai carabinieri di Vicenza, per un altro furto identico commesso in un supermercato del capoluogo berico. In tutte le circostanze, aveva sempre rubato liquori costosi.

Nonostante ormai non avesse più possibilità di fuga, il 29enne anziché farsi collaborativo ha peggiorato la propria situazione, fornendo generalità false. Non era in possesso peraltro di documenti di riconoscimento. I militari, però non si sono fatti imbrogliare, lo hanno caricato sull’auto di servizio ed accompagnato presso la caserma thienese di via Lavarone. I rilievi fotografici e dattiloscopici hanno svelato lo stratagemma del giovane malvivente, un ladro attivo nel Vicentino che aveva commesso due identici furti nel 2021 in un market di Arzignano e di Montecchio Maggiore ed era stato arrestato e poi sottoposto, dal Tribunale di Vicenza, a misure cautelari restrittive che aveva puntualmente violato.ù

Gli approfondimenti sul suo conto hanno fatto emergere che pendeva infine un ordine di carcerazione su di lui, motivo per cui i carabinieri hanno potuto mettere in cella il 29enne, per ora con una pena di 3 mesi da scontare, in attesa della conclusione di altri procedimenti a suo carico.