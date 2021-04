Il Famila vince gara1 a Ragusa per 68-66

Ci si aspettava un match davvero intenso ed effettivamente così è stato: il Famila Wuber Schio ha battuto Ragusa in gara1 di semifinale scudetto per 68-66 al termine di una sfida assai equilibrata.

La Passalacqua Ragusa è partita forte, mettendo Schio in seria difficoltà: al termine del primo quarto le iblee conducevano per 16-11, grazie ad un alto livello di attenzione sia in attacco che in difesa. Dopo i primi 10′ la storia è cambiata: il Famila ha ingranato ed ha mantenuto inalterato lo svantaggio fino alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto le Orange hanno cominciato la rimonta vera e propria: mini-parziale di 5-0 nei primi minuti e match in equilibrio fino ai secondi conclusivi. Proprio negli ultimi istanti, il canestro finale ha consegnato la vittoria a Schio, che ora si appresta ad ospitare gara2.

Kim Mestdagh e Sandrine Gruda, per l’ennesima volta, hanno trascinato il resto della squadra: con 35 punti in due si portano a casa in coppia il titolo di Mvp. La risposta comunque è arrivata da tutto il resto dell’organico, che ora dovrà dare il 100% nel secondo match della serie. Venerdì al palaRomare il Famila avrà l’occasione di portarsi in finale: saranno necessarie tanta concentrazione e la mentalità che questa sera ha portato ad una difficile vittoria.