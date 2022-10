Triathlon, per Cy Laser Delta Sport due team tra i top 30 d’Italia nello sprint. E uno storico 3° posto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il team di triatleti con “base” a Schio scala posizioni su posizioni a livello nazionale e si assicura un posto sul podio ai Campionati Italiani Triathlon Sprint di Cervia. Il 3° posto assoluto a squadre appone la classica ciliegina sulla torta al finale di stagione 2022 per il club Delta Sport Performance, accompagnato dal marchio Cy Laser in questa stimolante avventura che tra le acque romagnole dell’Adriatico e le strade dell’entroterra hanno lanciato nella competizione tricolore i migliori tesserati del club altovicentino.

Lo scorso week end si è svolta in provincia di Ravenna la tappa conclusiva tra quelle più attese per tutti i triatleti italiani di categoria, con gli sforzi dei beniamini di Schio e dintorni a venire premiati sia sul piano individuale, visto i risultati raccolti dai singoli atleti, che per i colori del club scledense guidato dal tecnico Sergio Contin.

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi” questo è il commento dell’esperto allenatore -. “E’ stato un week end impegnativo quello di Cervia ma ripagato da tante soddisfazioni“. Le danze si erano aperte sabato scorso con un ‘settebello’ di uomini presentati dalla Delta Sport in spiaggia per la partenza della prima delle tre prove – nuoto, bici e corsa – per la formula sprint su distanze (relativamente) corte. Alla manifestazione individuale hanno preso parte Marco Barison (25° posto assoluto) e Alessandro Vita (57°), i due portacolori entrati nella Top 100, Giovanni Spagnolo (54° tra gli Under 23) e via via gli altri Diego Zannoni (7° tra gli Age Group nella sua fascia d’età), Fabrizio Vita, Paolo Vezzaro e Mirco Dal Bianco.

Il giorno dopo, nel “dì di festa”, è stata la volta delle competizioni a squadre in cui Cy Laser Delta Sport Performance ha presentato due formazioni in gara. Nella prima protagonisti Alessandro Vita, Nicola Retis, Tommaso Alba e Marco Barison, nella seconda schierati i vari Davide Sossella, Diego Zannoni, Fabrizio Vita e Francesco Blandina (un gradito ritorno in squadra il suo dopo un periodo di stop). Ottima prova per entrambi i quartetti visti gli alti valori in campo, con la “squadra A” a guadagnarsi il terzo gradino del podio e le “B” il 27° piazzamento, su un totale di 212 team alla partenza.

“Un podio meritatissimo – lo definisce il preparatore fisico Contin, che ha lungo i ‘blues’ scledensi in vista di questo obiettivo – perché avevamo preparato questo evento curando i dettagli. Avevo dato loro disposizioni e strategie sulla condotta di gara per ottimizzare le caratteristiche di ognuno di loro, e così è stato. I ragazzi non hanno sbagliato nulla e hanno raggiunto una medaglia di bronzo, che per noi tutti ha un grande valore”.