Ue, accordo su nuove sanzioni a Mosca e price cap al petrolio. Gazprom torna a rifornire l’Italia

Intanto il colosso energetico russo Gazprom ha fatto sapere di aver ripreso le forniture di gas all’Italia attraverso l’Austria. Le forniture erano bloccate per problemi tecnici e burocratici ma ora Gazprom dice di aver trovato una soluzione: il gas russo tornerà dunque nel nostro Paese e anche Eni ha confermato la ripresa dei flussi.

La presidente della commissione Ursula Von der Leyen ha assicurato che l’Ue è pronta a discutere un tetto al prezzo del gas come misura temporanea per frenare anche gli aumenti sull’elettricità, collegati appunto a quelli del gas. “In vista dell’inverno sarà necessario diminuire anche i consumi di gas che sono già scesi di circa il 10%, ma bisogna fare di più. Anche perché le forniture di gas russo sono diminuite fino ad arrivare al 7,5% del gas di gasdotti” ha sottolineato la presidente suggerendo inoltre di potenziare ulteriormente RePowerEU con ulteriori finanziamenti in modo che tutti gli Stati europei possano accelerare gli investimenti necessari.