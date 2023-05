Incendio a Magrè: fiamme dal terrazzo alla facciata di una palazzina. Pompieri all’opera

Intervento in “pausa pranzo” per i pompieri del distaccamento di Schio, sempre pronti ad intervenire ovviamente in qualsiasi momento in caso di chiamata, come avvenuto alle 12.15 di oggi a Magrè, la popolo frazione ai piedi delle colline scledensi.

L’allarme era scattato poco prima da un edificio abitato che sorge su più piani e che ospita più famiglie, con tutti gli inquilini portati al sicuro ancora prima dell’arrivo sul posto – in via Cristoforo Magrè – degli operatori del 115.

Le fiamme si sarebbero sviluppate da un terrazzino esterno che dà sulla strada, andando poi a coinvolgerne altri e provocando danni da calore e da fumo alla parete esterna. Uno dei due alloggi è stato intaccato dalle fiamme anche in alcuni locali interni, ora dichiarati inagibili. L’arrivo dei pompieri dalla caserma distante dal luogo dell’intervento solo un paio di chilometri è stato tempestivo, fattore determinante per contenere i danni.

Come sopra accennato non si hanno notizie di persone ferite o intossicate nell’emergenza odierna, con i vigili del fuoco a risolvere il problema nell’arco di un paio d’ore. Le cause dell’incendio, comunque di entità limitata, per il momento non sono state rese note, ma sembrano legate viste le circostanze al possibile malfunzionamento di un elettrodomestico o un corto circuito dell’impianto elettrico. La squadra tecnica dei vigili del fuoco inviata per il sopralluogo sarà più precisa nella relazione finale sull’intervento.