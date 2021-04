Incidente alla rotatoria dell’ex ospedale. Utilitaria fuori controllo sbatte su un autocarro

Un incidente stradale con il bilancio di un giovane ferito si è registrato poco dopo le 13.30 di lunedì alla rotatoria nei pressi dell’ex ospedale “De Lellis” di Schio, sul crocevia di strade che portano alle località periferiche di Poleo e Piane.

A rimanere ferito con necessità di ricovero in pronto soccorso è stato un automobilista scledense di 23 anni, uscito malconcio dopo l’urto della Fiat 600 su cui viaggiava da solo contro la parte anteriore di un autocarro fermo al semaforo.

Il mezzo di trasporto merci era in quel momento fermo all’incrocio che insiste sulla rotatoria, secondo la ricostruzione della dinamica operata dagli agenti dei polizia locale “Alto Vicentino” intervenuti sul posto, all’intersezione di via Potara – la strada che porta in collina a Piane – e via Da Vinci, l’arteria che porta nel centro di Schio. A causare la perdita di controllo dell’utilitaria guidata dal giovane sarebbe stato l’asfalto scivoloso.

L’auto Fiat 600 proveniva da est diretta verso l’area della stazione degli autobus e proprio nel momento della manovra di svolta a sinistra è sopraggiunta la sbandata, seguita dalla collisione con la parte anteriore sinistra del mezzo Nissa, in quel momento in sosta con il segnale rosso del semaforo. A bordo nell’abitacolo solo il conducente, un 52enne anch’egli di Schio. Dopo l’urto la 600 ha “saltato” parte dell’aiuola spartitraffico per poi concludere la corsa contro il muretto del parcheggio dell’ex ospedale.

Per il 23enne è stato disposto dal personale del Suem 118 il trasporto al pronto soccorso del polo medico di Santorso, per valutare eventuali lesioni attraverso accertamenti diagnostici mirati a escludere conseguenze che vadano oltre le contusioni riportate nel doppio impatto.