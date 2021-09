Quartieri, il 3 ottobre si vota per il rinnovo dei consigli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Election Day a Schio il 3 ottobre. Dopo i rinvii dovuti all’emergenza sanitaria domenica la città è chiamata alle urne per il rinnovo dei consigli di quartiere. Sei i rioni interessati dal voto: n. 1 “Centro – A. Rossi”, n. 2 “Stadio – Poleo – Aste – S. Martino – Cappuccini”, n. 3 “SS. Trinità – Piane – Ressecco”, n. 4 “Magré – Monte Magré – Liviera – Ca’ Trenta”, n. 5 “Giavenale” e n. 7 “Santa Croce – Maglio”. A poter esprimere la propria preferenza sono circa 28mila residenti dai 18 anni in su. Resta, invece, escluso da questa tornata elettorale il quartiere del Tretto che non ha raggiunto il numero minimo di 7 candidati per la formazione della lista.

«A questa tornata elettorale si sono presentati 68 candidati – dicono l’assessore Alessandro Maculan e il consigliere delegato ai quartieri Sergio Pavan –. Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono resi disponibili. I consigli di quartiere sono degli strumenti nati per favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e amministrativa della città. Una partecipazione che si manifesta non solo grazie a chi si mette in gioco in prima persona, ma anche tramite il voto dei residenti che permettono così a questi organismi di trovare l’adeguata legittimazione utile a rappresentare le istanze della loro comunità presso l’amministrazione. Invitiamo, dunque, la cittadinanza ad andare ai seggi il 3 ottobre per esprimere la propria preferenza e a fare la propria parte per il bene della comunità. Votare significa partecipare e avere a cuore il nostro territorio. È importante perché permette di essere parte attiva delle scelte che riguardano tutti».

Il 3 ottobre si può votare dalle 8 alle 20 e i seggi sono allestiti in ogni quartiere. Per votare è necessario conoscere il numero della sezione elettorale di appartenenza e portare con sé un valido documento di riconoscimento. Per il cdq 1 si vota alle Barchesse di Palazzo Fogazzaro (sezioni elettorali 1, 2, 3,4,5); per il cdq 2 si vota al Centro Civico Rustico Pettinà (sezioni 8, 9, 34), nei locali sotto la chiesa di Sacro Cuore di via Maraschin (sezioni 6, 7) e alla Casa del Giovane di Poleo (sezioni 35, 36); per il cdq 3 si vota al Centro Civico di via Dei Boldù (sezioni 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 7 solo via della Porziuncola e via Santa Chiara) e alle ex scuole elementari di Piane (sezione 13); per il cdq 4 si vota al Centro Parrocchiale di Ca’ Trenta (sezioni 25, 26), all’ex scuola elementare di Monte Magrè (sezione 27) e al Centro Civico di via Camin (sezioni 28, 29, 30, 31, 32, 33); per il cdq 5 si vota al Centro Civico di Giavenale (sezioni 22 esclusa località Maglio di Giavenale, 23 e 24); per il cdq 7 si vota all’Oratorio della Parrocchia di Santa Croce (sezioni 17, 18, 19, 20, 21 e 22 solo per località Maglio di Giavenale).

Per chiarimenti riguardo la sezione elettorale, in caso di difficoltà, o altre informazioni è a disposizione lo sportello dell’ufficio elettorale in orario di apertura dei seggi al numero 0445 691404. Affinché le elezioni siano valide il regolamento comunale prevede che per ogni quartiere si debba raggiungere il quorum del 15%. Le liste con i nomi di tutti i candidati sono disponibili sul sito internet del comune.