Furgoncino investe una donna in bicicletta: ricoverata al San Bortolo in codice giallo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Minuti di apprensione poco dopo la pausa pranzo di oggi a Isola Vicentina, dove è scattato l’allarme con richiesta di soccorso sanitario al 118 dopo l’investimento di una ciclista, avvenuto alle 14.35 su una via centrale della cittadina.

A urtare il velocipede un furgone commerciale, il cui conducente non si sarebbe avveduto della donna che pedalava a bordo strada, toccandola e facendole perdere l’equilibrio.

La ferita avrebbe riportato una serie di contusioni al corpo, ma non trapela null’altro per ora sulle condizioni di salute se non che il codice di rientro in pronto soccorso era di media gravità (colore giallo), motivo per cui non dovrebbe correre alcun pericolo di vita. Dopo il trasporto in ambulanza, la donna vicentina residente proprio a Isola è stata affidata alle cure dei dottori specializzati in medicina d’urgenza per gli accertamenti dovuti e la fase di monitoraggio post trauma. Da valutare infine la presenza di eventuali fratture da impatto con l’asfalto dopo la caduta.

Illeso l’uomo al volante del mezzo commerciale, subito sceso dall’abitacolo per prestare soccorso all’investita, insieme ad alcuni passanti presenti in quel momento. Sul posto una pattuglia di polizia locale dell’Unione dei comuni per i rilievi.

La notizia è in aggiornamento