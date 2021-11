Guida l’auto della nonna che aveva denunciato il furto: denunciato per ricettazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ una vicenda dai risvolti familiari oltre che penali, quella che ha coinvolto un giovane e la sua nonna ed è scaturita in una denuncia nei confronti di G.A., 25enne con precedenti giudiziari.

I fatti risalgono a due giorni fa, 16 dicembre e sono avvenuti, appunto, a Isola Vicentina dove i due vivono: la nonna materna del ragazzo la mattina denuncia il furto della sua auto. Nel pomeriggio il nipote viene sorpreso dai carabinieri alla guida della vettura. Appurato che la donna non era a conoscenza del possesso del veicolo da parte del nipote, e avuta conferma che la stessa non avesse alcuna intenzione di ritirare la denuncia per furto, il ragazzo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione (non essendoci quindi al momento prove per le quali potesse essere ritenuto il responsabile della sottrazione stessa del veicolo, anche se questo non mostrava segni di scasso).

L’auto è stata quindi restituita alla legittima proprietaria, mentre G.A. è stato segnalato alla Procura di Vicenza. Come i due parenti regoleranno la vicenda, è ora una cosa che, appunto, esce dalla cronaca ed entra nella sfera delle relazioni familiari fra i due.