“Ambientiamoci” tra sorgenti e il verde delle Risorgive. Coinvolti 9 mila alunni delle scuole

E’ un successo che si rinnova di anno in anno, in termini di partecipazione e di consensi raccolti, quello legato all’evento di chiusura del concorso “Ambientamoci“, promosso da Viacqua. Lo scorso week end la conclusione della settima edizione, il cui tema saliente è stato intitolato “Prendersi cura dell’acqua”, abbracciato da parecchi alunni delle scuole del bacino che fa capo a Viacqua.

A collaborare con l’azienda vicentina di gestione delle risorse idriche anche l’associazione Dueville + Verde all’interno festival che vede anche le collaborazioni con Agorà onlus, Cooperativa Ecotopia, Lipu e con il patrocinio del Comune di Dueville.

Il concorso è stato rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 67 comuni serviti dall’azienda in consorzio tra gli enti locali. Un’occasione anche per visitare gli spazi aperti e suggestivi delle Risorgive del Bacchiglione, step finale di un percorso di formazione ed educazione alla natura, in particolare al valore del cosiddetto “Oro Blu“, che ha visto coinvolti circa 9 mila bambini vicentini provenienti da più scuole e paesi.

Poco meno della metà degli studenti raggiunti ha fatto visita ad almeno un impianto di depurazione o ad una centrale idrica tra quelli gestiti da Viacqua. Oltre alle proposte di Acqua Oro Blu, da gennaio ad oggi, sono stati organizzati laboratori, incontri con le scuole secondarie di secondo grado, incontri pubblici, interventi all’Università Adulti-Anziani e spettacoli teatrali che hanno coinvolto circa 900 persone.

“Dal punto di vista culturale, Viacqua è molto più di un gestore del servizio idrico – spiega il Presidente di Viacqua, Federico Ginato – e si pone come catalizzatore sul territorio per creare una nuova cultura dell’acqua. Iniziative come quelle che proponiamo ogni anno nelle scuole e alle Risorgive del Bacchiglione ne sono l’espressione più concreta: affiancare alla nostra attività tecnica un percorso costante di sensibilizzazione significa costruire con le comunità locali una nuova consapevolezza sul valore dell’acqua. Investire nell’educazione ambientale, soprattutto verso le nuove generazioni, è oggi un dovere, ma anche un’opportunità per rendere il nostro servizio più sostenibile e condiviso”.

“Siamo profondamente convinti dell’importanza di questa iniziativa – sottolinea Paolo Motterle, Presidente di Dueville + Verde – e crediamo che anche una piccola realtà associativa come la nostra possa contribuire in modo significativo alla crescita educativa e alla sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della risorsa idrica . L’associazione negli anni con Ambientiamoci ha coinvolto oltre 2 mila studenti, donato 3.400 euro alle scuole, regalato più di 60 libri e promosso attività al Parco delle Sorgenti, valorizzando il territorio e collaborando con Viacqua, Ecotopia e altre realtà associative. Un altro traguardo importante di quest’anno è stato far conoscere il grande parco dell’acqua che unisce idealmente l’Oasi di Villaverla e le Sorgenti del Bacchiglione: due aree solo formalmente distinte, ma unite da un’unica identità ambientale”.

