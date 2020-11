Incidente tra i campi: l’albero si spezza e travolge un pensionato. Soccorsi inutili

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico incidente in campagna nel primo pomeriggio di oggi in territorio di Isola Vicentina, dove un anziano del posto è deceduto, praticamente sul colpo a causa dei traumi subiti in seguito alla caduta di un albero su cui erano in corso operazioni di taglio. Secondo le prime indicazioni sembra che la vittima, dell’età di 79 anni, sia stato travolto dal tronco o da un ramo sui cui stava lavorando, in un appezzamento di terreno isolato.

L’allarme è scattato alle 13.10, con richiesta di intervento immediato al 118 che subito ha fatto decollare un elicottero del Suem dall’ospedale di Padova a supporto. Purtroppo, una volta sul posto i sanitari in ambulanza che lo hanno preceduto non hanno potuto che constatare l’irreversibilità della morte del pensionato. Il suo nome, comunicato nel corso del pomeriggio dopo la triste notizia portata ai familiari, è Bortolo De Franceschi.

Il mezzo di pronto soccorso aereo, di conseguenza, è stato fatto rientrare alla piattaforma di partenza a Padova poco dopo, disponendo il trasporto della salma una volta ricevuto il nulla osta per la rimozione dal luogo dell’incidente. Troppo gravi i traumi riportati dal pensionato, mentre rimane da accertare se la morte quasi istantanea sia avvenuta per schiacciamento o per un colpo alla testa.

Sulle modalità si aprirà con ogni probabilità un’inchiesta della Procura di Vicenza, acquisendo anche il fascicolo messo a disposizione dai tecnici dell’Ufficio Spisal della azienda Ulss 7 Pedemontana, giunti sui terreni dove si è verificata la disgrazia poco dopo l’ora di pranzo. Non è ancora noto se al momento del tragico evento l’anziano vicentino, nato nel 1941, si trovasse solo o in compagnia di qualcuno nell’area di via San Marco, che si trova tra Isola Vicentina e la frazione di San Tomio di Malo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Schio per competenza territoriale.

Notizia in aggiornamento