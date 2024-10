Profumo di Carta diventa sempre più una rassegna di respiro nazionale

E’ giunta alla nona edizione la rassegna “Profumo di Carta” che ogni ottobre attira a Isola Vicentina appassionati lettori da tutta la provincia. Promossa dal Comune di Isola Vicentina, la kermesse dedicata a chi legge, chi scrive e chi stampa è iniziata il 17 ottobre e proseguirà fino al 31.

Pensata ed ideata per permettere ai lettori di incontrare e poter dialogare con gli scrittori che presenteranno le loro ultime novità, quest’anno avrà come ogni anno ospiti di rilievo nazionale: Gian Marco Mancassola, Rick Dufer, Michele Ruol, Marzio G. Mian, Umberto Matino, Enrico Letta, Catena Fiorello, Fulvio Ervas, Katia Tenti e Barbara Nappini.

All’interno di questo “contenitore”, che avrà come ideale fulcro la prestigiosa settecentesca cornice di Villa Cerchiari – sede della Biblioteca Comunale, troverà spazio, domenica 27 ottobre alle 17 anche un reading musicale di racconti, memorie, commozione e risate, a cura di Stefania Carlesso e Gianluigi Meggiorin, autori di Storia dall’Isola, omaggio a Pino Sbalchiero e alla sua narrazione di personaggi e di un mondo contadino ormai scomparsi.

Quest’anno inoltre Profumodi Carta si unirà ad altri trenta festival nell’ambito della XXXV edizione del Salone del Libro di Torino. “Questa partecipazione – spiega l’assessore alla cultura Devis Zamberlan – rappresenta un altro importante riconoscimento che ci permetterà di ottenere ulteriore visibilità a livello nazionale. Essere inclusi in un evento così prestigioso e rinomato come il Salone del Libro di Torino è un’opportunità straordinaria per condividere la nostra passione per la letteratura e promuovere il nostro festival. La presenza di tanti altri festival ci offre anche l’occasione di entrare in contatto con altre realtà culturali, ampliare le nostre prospettive e creare sinergie tra i diversi eventi”.