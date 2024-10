Scontro multiplo in autostrada A4: soccorse 7 persone tra conducenti e passeggeri

Grave incidente lunedì mattina alle 11 in autostrada A4, al confine tra i territori provinciali di Vicenza e Padova, con coinvolti quattro mezzi in transito in direzione Milano. Si tratta di tre automobili e un veicolo autocarro, quest’ultimo rovesciatosi su una fiancata, danneggiati dopo la carambola.

Sul piano dei soccorsi ai conducenti e passeggeri che hanno riportato contusioni e lesioni comunque giudicati non gravi ad una prima analisi medica, il primo bilancio riferito dai vigili del fuoco sull’incidente autostradale specifica di sette persone che hanno necessitato in seguito di cure o accertamenti ospedalieri.

Scenario del fatto di cronaca segnalato oggi è stato il tratto di A4 Milano-Venezia al km 355 verso Ovest. I vigili del fuoco del 115 arrivati da Padova si sono subito occupati della messa in sicurezza i mezzi, mentre coloro che erano usciti dai veicoli incidentati in autonomia sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto con l’elisoccorso in caso di necessità di trasporto rapido, e tutti trasferiti in ospedale. Indisponibili per ora le cause dell’imprevisto, sui cui sarà la Polstrada ad esprimersi dopo aver raccolto elementi utili da rilievi sul luogo e testimonianze.

Durante le operazioni di soccorso e di sgombero della sede stradale dai detriti eredità dello scontro multiplo il traffico è rimasto bloccato con il formarsi di lunghe code. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrada. La regolare circolazione sulla via di comunicazione ne ha risentito per un paio d’ore, fino al ripristino delle condizioni normali di viabilità lungo l’A4.