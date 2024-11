“Profumo di Carta”, una rassegna sempre più di successo, anche on line

Più di mille persone in presenza a Villa Cerchiari. Alle quali vanno aggiunti oltre 900 utenti che hanno seguito le dirette online (e con le differite i numeri sono in continuo aumento). Sono le ragguardevoli cifre che testimoniano il successo di “Profumo di Carta“, la rassegna letteraria di Isola Vicentina giunta quest’anno alla sua nona edizione.

Una manifestazione che, avviata nel 2016, suscita un crescente interesse, come dimostrato dal fatto che vi partecipano persone da tutto il Vicentino. “Isola Vicentina – commenta l’assessore alla Cultura Devis Zamberlan, ai microfoni della rubrica radiofonica L’Eco dei Comuni – cade esattamente nel baricentro della provincia. Quindi la nostra posizione ci avvantaggia, e porta molti vicentini a godere di questa rassegna”. La manifestazione, che in genere si tiene nelle ultime due settimane di ottobre, è arricchita da una serie di “appendici” nel corso dell’anno: “Facciamo delle serate a tema – dichiara l’assessore -, magari con dei libri che escono durante l’anno, e che permettono ai nostri lettori di stare sempre sul pezzo con le nuove uscite”.

Ascolta “La rassegna “Profumo di Carta” di Isola Vicentina” su Spreaker.

“Profumo di Carta”, si rivolge a tutti i lettori, ma ha un occhio di riguardo anche nei confronti dei giovani: “I ragazzi – prosegue l’assessore Zamberlan – si avvicinano solitamente con una serata studiata ad hoc, che è quella del reading musicale. Quest’anno abbiamo avuto Stefania Carlesso e Gianluigi Meggiorin che, con il loro ‘Storia dall’Isola’, ci hanno dato la possibilità di entrare nell’Isola Vicentina di una volta”.

Come si è detto all’inizio, l’edizione di quest’anno, che si è tenuta dal 21 al 31 ottobre, può vantare un bliancio decisamente positivo. Un valore aggiunto della rassegna è rappresentanto dalle dirette streaming, grazie alle quali “Profumo di Carta” non si è mai fermata: “Neppure con il Covid – sottolinea l’assessore Zamberlan -. Abbiamo risposto alla pandemia introducendo le dirette su Youtube, che possono essere seguite ogni sera in diretta oppure nei giorni successivi in streaming. In tanti ci scrivono dalla periferia del Vicentino e da altre provincie ringraziandoci per questa possibilità”. Le registrazioni delle dirette rimangono sul canale Youtube del Comune di Isola Vicentina, che nell’ultimo periodo ha avuto più di 3 mila riproduzioni. Segno che in tantissimi riguardando le serate, anche delle scorse edizioni.

Come tutti gli anni, anche l’edizione 2024, nelle parole dell’assessore Zamberlan, può ben essere definita “un viaggio all’interno della letteratura“. Un viaggio che ha visto come protagonisti personaggi assasi eterogenei: da Gianmarco Mancassola a Rick Dufer, da Michele Ruol a Umberto Matino. Passando anche per Marzio Mian, Enrico Letta, Fulvio Erbas e Katia Tenti. Un altro dato, in conclusione, merita di essere ricordato: “L’anno scorso ‘Profumo di Carta’ è stata nominata tra le 34 rassegne letterarie più importanti d’Italia, selezionate dal Salone del Libro di Torino. È un altro bel risultato che siamo riusciti a raggiungere a Isola Vicentina”. Al quale si aggiungerà, l’anno prossimo, il traguardo della decima edizione della kermesse isolana. Appuntamento ad ottobre 2025 dunque. Per poter respirare ancora una volta il “profumo” della carta.

Gabriele Silvestri