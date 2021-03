Scontro auto-moto sulla provinciale del Pasubio. Centauro 42enne d’urgenza in ospedale

Le lunghe code di stamattina su entrambe le direttrici della sp46 “del Pasubio” lasciavano intendere che qualcosa di grave fosse accaduto all’altezza di Isola Vicentina, dove un tamponamento tra due veicoli ha richiesto l’intervento urgente dei mezzi di soccorso. Un uomo di circa 42 anni si trova ricoverato in rianimazione dopo il trasporto in codice rosso a Vicenza, mentre la conducente dell’auto (una giovane donna di 33 anni) è uscita illesa dallo scontro. Entrambe le persone coinvolte risiedono proprio a Isola.

Il bilancio dello scontro violento tra una vettura e un veicolo a due ruote è di un ferito, dopo l’impatto è avvenuto alle 8.10 di lunedì. Si tratta di un motociclista della zona – A.B. le sue iniziali – sbalzato dalla sella dopo aver sbattuto sulla parte posteriore della vettura che lo precedeva e condotta da S.P., con entrambi i veicoli in marcia in quel momento in direzione Vicenza.

L’uomo ferito dopo il volo sull’asfalto ha riportato lesioni multiple in corso di valutazione all’ospedale San Bortolo del capoluogo berico, dove sono in corso accertamenti clinici nel reparto di rianimazione. In attesa del trascorrere delle prime ore dopo averlo stabilizzato, dalla centrale operativa del Suem lo staff medico non si sbilancia sugli esiti e attende a pronunciarsi sulla prognosi e sull’attesa enunciazione del “fuori pericolo di vita”. Lascia ben sperare che al momento dei soccorsi il 42enne fosse rimasto sempre cosciente.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada rettilineo a quell’ora interessato da un alto flusso di veicoli: all’origine dell’episodio, secondo una prima ricostruzione fornita dai vigili del consorzio, l’arresto di marcia della vettura per consentire l’attraversamento della carreggiata da parte di un animale. Dietro, la moto condotta dal concittadino sarebbe piombata alle spalle rendersi conto tardi dell’ostacolo.

Il traffico veicolare, in seguito al tamponamento, ha subito rallentamenti per consentire libero movimento ai soccorsi portati da un’ambulanza, per la rimozione dei due veicoli coinvolti nella collisione e i rilievi sul sinistro. Ad occuparsene gli agenti di polizia locale del consorzio dei comuni di Caldogno, Isola e Costabissara, intervenuti con due pattuglie: una si è interessata appunto dei rilievi, l’altra di far defluire in maniera ordinata la coda di auto e mezzi pesanti, risolvendo la semiparalisi del traffico nell’arco di circa un’ora.