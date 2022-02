Volantini offensivi anti no vax sparsi per il paese, parte la denuncia del sindaco

“L’esaurito o l’esaurita o gli esauriti che stanno compiendo questi gesti –conclude Gonzo– non stanno facendo un bene né per sé né per la Comunità nella quale vivono, seminando disappunto, fastidio, odio e altri sentimenti negativi che non giovano proprio a nessuno, e di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Chi compie questo atto, oltre a porsi fuori dalla società e fuori dalla legge, è ora obiettivo delle Forze di polizia alle quali è stato chiesto di indagare su queste affissioni mai autorizzate, di origine sconosciuta e passibile di una sanzione che va dai 100 ai 300 euro, come da regolamento”.