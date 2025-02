Ciclo di incontri al via, il Lions Colleoni punta sui giovani: “Serve un dialogo fatto di cuore”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un progetto ambizioso e fortemente voluto quello che il Lions Club Colleoni Thiene ha promosso come investimento a favore di quei giovani troppo spesso inascoltati: “Focus Giovani”, un ciclo di sei serate con relatori d’eccezione per esplorare una dimensione generazionale proiettata al futuro eppure così bisognosa di essere connessa al presente.

Un dialogo che si fa prezioso ponte comunicativo: psicologi, scrittori, filosofi e giornalisti, si alterneranno nel palco del Teatro Comunale di Thiene per aiutare a comprendere l’evoluzione del mondo dei giovani e i cambiamenti che la caratterizzano. Un lavoro di squadra al motto storico di “we serve”, non nuovo per il sodalizio molto presente in tutto l’alto vicentino: è su questi presupposti che il presidente Massimo Manfredi, laureato in Medicina e Chirurgia e già presidente nazionale dell’Associazione Specialisti in Ortodonzia, ha buttato il cuore al di là dell’ostacolo strutturando una rassegna di alto livello oltre che un’occasione di confronto sociale e valoriale, col patrocinio dell’amministrazione comunale. Si parte questo venerdì con “Sii te stesso a modo mio: essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta”, relatore il saggista e psicoterapeuta Matteo Lancini; il 28 sarà invece la volta di Lucio Zanca, manager e consulente con “Dialogo intergenerazionale: sfide e opportunità. I giovani e il loro viaggio verso il futuro”; il 21 marzo spazio alla formatrice e psicologa Maura Manca con “Essere leader per allenare alla vita”; “I giovani non sono vasi da riempire ma fuochi da accendere” è invece il titolo dell’appuntamento del 18 aprile, ospite il noto scrittore Enrico Galiano; atteso anche l’incontro “Lo sport, la musica e la potenza dei sogni”, il 2 maggio, con il volto gentile della tv del giornalista Marino Bartoletti“; chiusura col botto, il 10 maggio, con il filosofo Umberto Galimberti a presentare “La condizione giovanile nell’età del nichilismo”.

Una kermesse ricca e ben congeniata il cui ricavato consentirà ai Lions thienesi di promuovere ulteriori iniziative, progetti di solidarietà oltre che service gratuiti dedicati alla prevenzione: un circolo virtuoso in nome delle buone pratiche e del bene comune. Un essere a disposizione partendo appunto dai ragazzi: un esempio di attivismo sociale, oltre le parole. Per capire più di sé stessi capendo anche gli altri.