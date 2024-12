L’Academy di Tecno Pack sforna nuovi tecnici programmatori. E subito li assume

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Formati, reclutati e contenti. Tre aggettivi per definire i tre primi programmatori pronti ad entrare nei ranghi di Tecno Pack e delle aziende del gruppo, al termine di un proficuo percorso trimestrale dedicato alla formazione che li ha portati ad acquisire conoscenze e competenze utili da spendere da oggi e per il futuro della loro carriera professionale. Con la proposta oramai quasi “sotto l’albero” (di Natale) di un contratto di assunzione nella stessa azienda di via Lago di Albano a Schio, che segue al superamento della prova finale.

La formazione interna – e poi l’assunzione – sta diventando una via importante per alcune grandi aziende del territorio, che così riescono a reclutare le risorse umane necessarie in un momento storico in cui sono carenti tante figure. I candidati, nel caso della Tecno Pack, sono stati condotti passo passo in queste settimane intense da Francesco Novello, storico collaboratore di Tecno Pack, rientrato nei ranghi in vesti di docente. Un terzetto di giovani introdotti all’interno di un settore, quello del packaging e automazione, sempre foriero di opportunità di lavoro su scala globale.

E’ un passo storico quello compiuto all’interno della solida realtà produttiva altovicentina, che proprio con l‘anno 2024 ha investito in un inedito “trampolino” di lancio offerto a chi ha raccolto l’invito e che si è concretizzato nell’Academy dedicata a forgiare in casa i nuovi collaboratori in divenire. Una visione pensata e mirata al futuro, connettendosi allo scopo di plasmare figure da lanciare nella fase di rodaggio e acquisizione guidata di skills professionali: tra la pratica in officina e la teoria in un aula informatica. Un “piano di lavoro” che si affianca ai must della tecnologia e dell’innovazione, concetti-colonne della storia imprenditoriale dell’azienda con base a Schio e clienti in tutti i Continenti, creando così un’ulteriore “leva” orientata verso prospettive future.

Un corso gratuito per i partecipanti, è bene ricordarlo, iniziato a metà settembre e che si è concluso a fine dicembre con le strette di mano e la consegna degli attestati, prima della gradita proposta di assunzione in uno delle quattro aziende del Gruppo che comprende, oltre a Tecno Pack Spa, anche Euroimpianti Spa-Skilled Group, General System, e Ifp Packaging.

“Mi sento fortunato ad aver ricevuto una simile opportunità – spiega Edis, uno dei corsisti a fine percorso – sia dal punto di vista personale che professionale, perciò vorrei ringraziare le persone che hanno reso possibile tutto ciò, a partire dai proprietari Corrado Trentin e Corrado Pozzer, che hanno avuto l’idea, senza di loro sarebbe stato impossibile, e tutte le altre figure che ci hanno aiutato e dedicato del tempo”.

Ringraziamenti a cui si associa anche Massimiliano, fresco di diploma superiore a giugno. “All’inizio pensavo che questo corso fosse preimpostato come a scuola, ricevere lezioni frontali che avrebbero affrontato i temi in maniera esclusivamente teorica, ma così non è stato. Una delle cose che reputo siano state fondamentali è stato l’approccio pratico sin dal primo giorno: scendere in officina, guardare l’ambiente di lavoro, osservare da vicino le tematiche che potremmo riscontrare in futuro, conoscere il personale, tutto questo ci ha permesso di familiarizzare con le persone e l’ambiente a noi circostante; difatti considero che l’esperienza di rimanere un mese intero affiancati ad un tutor ci abbia permesso di farci un’idea molto chiara sul tipo di lavoro e le mansioni che ci aspetteranno da gennaio”.

Francesco, studente di Ingegneria Meccatronica ormai prossimo alla laurea, non ha perso l’occasione di inserirsi in un percorso che va oltre il classico tirocinio in azienda. “Ritengo fondamentali per l’apprendimento le due fasi in cui il corso è stato suddiviso. La prima parte trascorsa in aula ad acquisire gli elementi fondamentali della programmazione di una macchina automatica, arricchiti da numerosi incontri con figure interne alla realtà

Tecno Pack e figure esterne. La seconda parte invece si è svolta direttamente nel reparto produttivo. In questa seconda fase, affiancato al mio tutor, ho avuto la possibilità di operare direttamente su delle macchine ed assaggiare quindi, seppur in minima parte, la realtà con cui un programmatore si interfaccia quotidianamente”.