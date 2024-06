Tecno Pack investe in formazione. Al via il corso (gratuito) per programmatori

Giovani programmatori elettronici crescono. A patto, però, che ci sia chi, nel tessuto imprenditoriale, abbia la lungimiranza di investire (anche) su di loro. In formazione. Un punto fondamentale recepito da Tecno Pack Spa di Schio, un’azienda leader nel settore del packaging e dell’automazione che ha sede in zona industriale e ha necessità di nuove risorse umane, vista la proposta di corsi professionalizzanti rivolti in particolare a neodiplomati (ma non solo), della durata di 3 mesi e, va evidenziato, del tutto gratuito.

Un invito nei mesi scorsi è stato diffuso agli istituti superiori attraverso una lettera inviata a dirigenti scolastici e docenti referenti per le materie attinenti al corso. Informando in tal modo una vasta platea di possibili candidati della nuova opportunità offerta con la Tecno Pack Academy, così come è stato intitolato il progetto in partenza.

Come già detto, i costi di iscrizioni dell’iniziativa in partenza risultano interamente a carico dell’impresa altovicentina, con già disponibili data dello start (16 settembre 2024) e anche della conclusione del ciclo (20 dicembre 2024) d’esordio di un’offerta formativa mirata che nasce con l’intenzione di ripetersi di anno in anno. “Nel corso di questi mesi – si legge nel testo di presentazione – gli studenti aderenti verranno seguiti e formati quotidianamente da un esperto docente incaricato, un Senior Software Engineer con esperienza trentennale pregressa nell’automazione. Inoltre, saranno presenti le figure dei responsabili aziendali che contribuiranno all’iniziativa portando la loro esperienza in sede di approfondimenti, lezioni ed esercizi calati nella sfera pratica”.

Una volta ultimati i tre mesi circa di esperienza e formazione, gli iscritti si dedicheranno a una prova finale. Con opportunità – reciproca, come sottolineano i promotori – di poter approfondire poi il percorso intrapreso con un contratto di lavoro e quindi l’assunzione in una delle aziende del Gruppo. Grazie alla scuola di formazione “interna” ora dunque in partenza, insomma, Tecno Pack Spa punta a sfruttare al meglio le conoscenze e le abilità acquisite da studenti e studentesse nel ciclo di studio superiori, affinandole e ancorandole al lavoro nel concreto con il percorso proposto, forgiando in casa i preziosi collaboratori del futuro prossimo.