L’Italbasket femminile vola grazie alle vicentine: Europei raggiunti contro i pregiudizi

Nello scorso weekend la nazionale femminile di pallacanestro è tornata in campo. Sabato sera ad Istanbul le azzurre hanno battuto, seppur a fatica, la Romania: 81-66 e qualificazione agli europei raggiunta.

L’apporto delle giocatrici del Famila è stato molto prezioso: sia contro la Romania, che contro la Danimarca (giovedì), le Orange hanno reso più semplice il passaggio del turno. Come al solito Cinilli, Crippa, De Pretto e Keys hanno tenuto alto l’onore di Schio. A loro si aggiunge Francesca Pan, ala bassanese della Reyer Venezia ed mvp nel match di sabato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Keys 🔑 (@barrettaspecialkeys)

Uno dei motivi d’orgoglio della nostra provincia è sicuramente Jasmine Keys, centro del Famila ed autrice di 14 punti nella vittoria contro la Danimarca. “Jasi”, da sempre attenta al sociale e impegnata contro i pregiudizi, ha dimostrato grande grinta e voglia di fare: alla faccia di chi, per un motivo o per l’altro, ha cercato di ostacolarla. Ieri su Instagram ha postato una sua foto in azzurro, con una “dedica” a quanti si impegnano per demolire l’autostima di un’atleta: un vero e proprio invito a tutti i giovani a credere nei propri sogni. Ora il futuro azzurro è anche nelle sue mani. Con una nazionale così compatta e motivata si può solo sperare in bene: in estate all’europeo sarà un’altra storia, ma intanto ci si può godere quanto fatto finora. Un gruppo forte e coeso, che contro gli stereotipi e ogni tipo di ostacolo, vince e convince. E così sia.