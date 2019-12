Lotta allo spaccio: cocaina e marijuana in piazza Almerigo da Schio. Due denunce

Uno dei due è un volto noto alle forze dell’ordine e alla cronache, l’altro un incensurato. Entrambi giovani sotto i 30 anni, coinvolti nel malaffare dello spaccio di droga in Altovicentino. Si trovavano ieri insieme all’interno di un’auto in piazza Almerigo da Schio, quando sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri e sottoposti a perquisizione: nelle loro tasche 5 grammi di cocaina suddivisa in cinque diverse dosi preconfezionate, e una modica quantità di marijuana, oltre a 800 euro in contanti probabile provento dello smercio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un cittadino italiano nato di Bolzano Vicentino – F,M. le iniziali, 24 anni – e di un 28enne di nazionalità albanese, di cui non è stata resa nota la residenza. Quest’ultimo a tutti gli effetti risulta essere una “nuova” conoscenza in materia di spaccio di droga e reati in genere. Per loro non è scattato l’arresto ma solo una doppia denuncia individuale, come da disposizioni di legge in questi casi, per detenzione ai fini di spaccio. Toccherà ai giudici valutare la punibilità delle loro condotte.

Nel corso del controllo straordinario in corso venerdì nel pomeriggio e nelle ore serali, segnalato un nigeriano di 27 anni (B.L.), senza precedenti alle spalle, come assuntore di stupefacenti. Mentre passeggiava in via Baccarini di Schio nascondeva nei vestiti 7,5 grammi di marijuana. Stessa tipologia di “droga leggera” rinvenuta nelle tasche di un 23enne originario di Schio (D.P.), controllato stavolta a Santorso (3,1 grammi in questo caso).