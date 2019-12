Autostoppista approfitta di un’anziana fin troppo altruista e scappa. Fuga bloccata

Uno slancio di generosità e di fiducia che poteva costare ben altro che 30 euro sottratti dal portafoglio, se al posto di caricare in auto un “ladruncolo” a salire sul posto passeggero ci fosse stato un (ancor più) malintenzionato. Spiacevole disavventura per una pensionata dell’Altovicentino, età 79 anni, che ieri a Santorso ha concesso un passaggio nella sua auto a uno sconosciuto, un 36enne di origini straniere che una volta accomodatosi nell’abitacolo non si è fatto scrupoli nel rubare il portamonete della donna, frugando in una borsa. Per fuggire aprendo la portiere ad uno sosta, all’altezza di un incrocio semaforico, non appena la conducente si è accorta delle malevole intenzioni dell’autostoppista.

L’anziana vittima almeno non si è persa d’animo e ha subito avvertito il 112, indicando la direzione a dove il malfattore si era diretto a piedi di gran carriera. Una manciata di minuti appena e una pattuglia era già sul posto, lasciando poco margine per la fuga del ladro, che aveva arraffato portafoglio con poche banconote all’interno e i documenti. Proprio nell’area residenziale di via Europa i militari della compagnia di Schio lo hanno scovato mentre maldestramente . La refurtiva è stata poi restituita alla proprietaria.

Il soggetto di origini nordafricane è stato poi accompagnato nella base operativa di via Maraschin, a Schio, dove è stato identificato in K.A., nato in Marocco nel 1983. Persona del tutto sconosciuta alle forze dell’ordine locali, probabile ospite di qualche conoscenza visto che la sua ultima residenza effettiva risulta in provincia di Mantova. A lui verrà contestata una denuncia per furto.

In base alla testimonianza offerta dalla 79enne non ci sarebbero stati atti intimidatori nè alcun tipo di violenza nei suoi confronti, considerazioni che attenuano in parte la posizione del marocchino, sul piano della giustizia, ma che non mi mitigano sul piano morale lo sdegno per aver tentato di derubare un’anziana, autrice di un gesto di altruismo che ha rischiato di ritorcersi contro con conseguenze imprevedibili.