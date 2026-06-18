L’ultimo saluto a Sofia: “Guai a noi se non coltiviamo una passione”

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Duomo gremito e una partecipazione commossa a Schio per l’ultimo saluto a Sofia Dalle Nogare, morta sul Pasubio. “Alzavi lo sguardo e trovavi prima di tutto te stessa”, ha detto l’officiante nell’omelia.

“Grazie Sofia – ha aggiunto – per ricordarci che siamo creature in cammino. Guai a noi se non coltiviamo una passione. Cosa ci fa alzare ogni mattina e vivere questa vita a volte grigia? Tu Sofia hai scelto la tua passione. E ora cammini tra le cime più alte. Siamo fatti per avere una passione che brucia come uno spirito” ha concluso.

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