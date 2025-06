Lutto per il Famila Basket: morto per una malattia fulminante l’ex storico vice allenatore Altobelli

Commozione e dolore a Schio per il Famila Basket per la morte prematura di Giustino Altobelli, per 16 anni vice allenatore delle orange. “Non abbiamo parole per esprimere il dolore con cui ci ha colto questa improvvisa notizia. Se ne va una parte della nostra famiglia. Riposa in pace Giustino” ha scritto la società sui social.

Altobelli è morto oggi, 5 giugno, per un male fulminante che non gli ha lasciato scampo. Solare, dalle grandi professionali ed umane, aveva lavorato a Schio dal 2003 al 2019 come allenatore in seconda, vincendo con la squadra scledense 9 scudetti, 9 Coppe Italia, altrettante Supercoppe e un’Eurocup.

“Ci ha lasciati all’età di 63 anni, dopo una breve ma fulminante malattia, Giustino Altobelli, in più occasioni assistente allenatore delle Nazionali giovanili e della Nazionale A. Altobelli, molto apprezzato da colleghi, dirigenti e giocatrici – scrive in un comunicato la Federazione Italiana Pallacanestro – ha lavorato con società di vertice come Priolo, Famila Schio, Sopron (Ungheria) e Molisana Campobasso vincendo scudetti e trofei di grande prestigio. Giustino era il sorriso della vita. Sempre disponibile, innamorato del nostro sport e delle sue finalità educative che perseguiva, aveva la grande capacità di sdrammatizzare e saper ripartire dopo una sconfitta sul campo. Lo ricorderemo, con grande affetto e immutabile stima”.