Incendio doloso a Ca’ Trenta: a fuoco l’auto e l’ingresso di una casa in via Pio X

Sono in corso le indagini, da parte dei carabinieri di Schio, per chiarire tutte le circostanze di un incendio di matrice dolosa verificatosi nella notte di domenica 16 maggio, poco dopo le 3, in via Pio X a Ca’ Trenta.

Dalla ricostruzione dei fatti, emerge che ignoti hanno dato fuoco alla macchina e all’ingresso di un’abitazione nella quale risiede una famiglia di origine macedone. Massimo il riserbo dei militari sull’attività investigativa.

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