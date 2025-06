Il boss mafioso Brusca, pentito, torna in libertà

Il 15 gennaio 1993 Totò Riina viene arrestato e Brusca continua la strategia degli attentati insieme ai boss Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro e ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. Le esplosioni a Firenze, Milano e Roma nell’estate 1993 provocano in tutto dieci morti e 106 feriti.

Nel 1996 viene arrestato in una frazione di Agrigento: all’operazione partecipano più di 400 uomini e 40 mezzi speciali della polizia. Tre giorni dopo, nel quarto anniversario della strage di Capaci, secondo il suo racconto, inizia a collaborare con gli investigatori: le sue informazioni portano a decine di condanne nei confronti di mafiosi, anche in procedimenti penali in cui è imputato lui stesso, e gli fanno ottenere sconti di pena: nel 1997 evita l’ergastolo per la strage di Capaci, nel 1999 per l’omicidio di Giuseppe Di Matteo. Nel 2000 Brusca ottiene lo status di collaboratore di giustizia, che gli consente di lasciare il regime del 41-bis. Nel 2004 il Tribunale di sorveglianza di Roma gli concede periodicamente dei permessi premio per buona condotta, consentendogli di poter uscire dal carcere ogni 45 giorni e far visita alla famiglia in una località protetta.