Maestro Vaccari, pioniere del taekwondo nel Nord Italia, ex azzurro e oggi presidente

Il Maestro Alessandro Vaccari è un’istituzione nel settore del taekwondo in Italia, sia per i trascorsi come giovane atleta delle arti marziali che lo hanno visto ai vertici qui e in Europa come campione italiano e in Nazionale tra la fine degli anni ’70 e gli inizi di anni ’80, sia per la sua attività di allenatore.

E’ stato lui a fondare il primo dojo del Veneto, il secondo nel Nord Italia appena dopo un club di Milano, dopo aver appreso in Germania – dove si trovava per ragioni familiari – le tecniche della disciplina nata in Corea oltre duemila anni fa e codificata “solo” ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, diventando oggi l’arte marziale più praticata in assoluto nel mondo. Una stima parla di 70 milioni di persone, di tutte le età, dedicate ai calci volanti

E’ proprio il Maestro Vaccari l’ospite della 51esima puntata di BreakPoint, per parlare della disciplina che da passione è diventata per lui una missione, dell’Asd Taekwondo Club Schio di cui è stato fondatore oltre 40 anni fa, dei suoi atleti e delle sue atlete. Alcune delle quali, tra loro, hanno raggiunto traguardi importanti coma la chiamata in Nazionale e tanti titoli a livello italiano e intercontinentale, come la scledense Erica Nicoli, un talento incredibile sin da bambina, oggi istruttrice presso il corpo sportivo dei Carabinieri e per ben 13 volte con la “corona” di campionessa italiana in varie categorie.

Ascolta “Un T.aekwondo da Maestro: Alessandro Vaccari” su Spreaker. Si parla di categorie d’età e di peso, delle specialità “forme” e “combattimento, di come ci si deve equipaggiare e dell’aiuto della tecnologia nella rilevazione dei colpi che si tramutano in punteggi. In altre parole dell’evoluzione del taekwondo, spesso foriero di soddisfazioni per i colori dell’Italia alle Olimpiadi. Ma anche di aneddoti e consigli per chi desidera approcciare al taekwondo: ascoltare il podcast per credere!