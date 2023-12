Faenza, si urtano due treni: paura e feriti lievi

A Faenza (Ravenna), un tamponamento a bassa velocità fra due treni che stavano andando nella stessa direzione ha provocato 17 feriti lievi (sei hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, uno in codice giallo e cinque in codice verde. I restanti sono stati medicati sul posto dal personale del 118). L'impatto è avvenuto tra un Frecciarossa e un regionale ma le cause e la dinamica sono ancora in corso di ricostruzione. Le operazioni di soccorso sono terminate ieri intorno alle 22 e per molte ore ci sono stati problemi per i regionali e gli intercity con la circolazione sospesa tra Forlì e Faenza. Al momento la circolazione sull'intera rete Alta Velocità è tornata regolare. Permangono alcuni problemi per regionali e Intercity.

Le cause e la dinamica esatta dell'incidente sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre da Ravenna e da Forlì. Si suppone qualcosa sia andato storto nelle comunicazioni e il treno che seguiva ha urtato quello che precedeva. Questo aspetto dovrà essere appurato nelle indagini sulle cause dell'incidente, che il macchinista si sia accorto dell'ostacolo

lungo i binari e, viste anche le conseguenze per personale e passeggeri, la velocità sia stata molto bassa.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha seguito quanto successo in provincia di Ravenna e, secondo quanto riferisce il Mit in una nota, in particolare, ha chiesto accurate relazioni sulle condizioni e l’assistenza dei feriti – seppur lievi – sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità.