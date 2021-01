Al Muzan nessun nuovo positivo. Vaccinazioni, 30 operatori continuano a dire no

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Abbiamo ricevuto oggi l’esito dei tamponi molecolari effettuati sugli ospiti e sul personale di servizio che fino ad ora non erano risultati positivi al Covid e la buona notizia è che sono ancora tutti negativi”.

Annalisa Bergozza, direttore del Centro servizi Muzan di Malo, non ha nascosto ieri il proprio sollievo, anche se si è affretta a precisare: “Naturalmente si tratta, come sempre, di una situazione in itinere che potrebbe cambiare tra qualche giorno. Ci auguriamo naturalmente di no”.

Ad oggi, dunque nella Rsa di Malo permangono positivi al virus 42 anziani su 103 residenti e una quindicina di operatori. Numeri che hanno giocoforza limitato l’opportunità di procedere con le vaccinazioni che sono state effettuate, in collaborazione con l’apposita task force dell’Ulss 7, venerdì scorso 8 gennaio. Dopo l’invito alla vaccinazione fatto ai propri collaboratori nei giorni scorsi dalla presidente Elisa Gonzo, hanno aderito complessivamente 72 persone su 102.

Tra i 30 che si sono per ora riservati la risposta o non hanno aderito, non vi sono solo operatori sanitari ma anche quanti lavorano per cooperative esterne di servizi. Verso la fine del mese verrà effettuato il richiamo e vi sarà la possibilità per coloro che non sono stati vaccinati, compresi ovviamente gli ospiti attualmente positivi, di procedere con la prima vaccinazione.