REWIND 2020 (8) – Le cinque notizie più cliccate di AGOSTO su Eco Vicentino

Si avvia verso l’ultimo blocco la serie di puntate dedicate alle notizie più cliccate su Eco Vicentino nel corso del 2020. Il mese di agosto, tradizionalmente dedicato alle vacanze e con un calo di news fisiologico, complice la ripresa della diffusione del coronavirus e delle misure di contrasto e altre notizie di cronaca registra impennate importanti.

Il cuore dell’estate strappa lacrime nell’ovest vicentino, ad Arzignano, e tra Caldoggno e Costabissara, dove si spezzano due giovanissime vite. Una serie di articoli riguardano la terribile sorte toccata a una studentessa liceale di soli 15 anni, Angela Vignaga, travolta e uccisa da un pirata della strada che verrà messo spalle al muro dai carabinieri solo 48 ore dopo l’investimento mortale. Una fiaccolata in città la ricorderà nei giorni successivi, prima del funerale. Esequie che si sono svolte nel campo di calcio di Caldogno in omaggio al portiere di calcio Davide Pilotto, morto dopo il volo della sua auto in un torrente all’alba, mentre con un’amica tornava da una notte di festeggiamenti a Jesolo. Lascerà un bimbo di pochi mesi. In mezzo, a queste due sciagure, occorse a metà e inizio agosto, l’impennata di casi di contagio da Covid nel Vicentino, per gran parte di rientro da stati esteri dove permanevano focolai importanti. Nella cinquina delle notizie più lette del mese fa piacere vedere l’attrazione “cubo di vetro” installata a Valli del Pasubio sopra la piccola cascata di Brazzavalle, annuncio letto in tutto il Veneto, un po’ meno la cronaca puntuale degli effetti del maltempo in due diverse ondate di fine mese nel Vicentino.

EXTRA. La buona nuova più gettonata è sicuramente la disavventura a lieto fine capitata a un militare di Recoaro Terme, carabiniere di 24 anni, reduce da un corpo a corpo con un orso in Trentino. Ferito in maniera grave, riuscirà comunque a cavarsela. Un altro recoarese, per motivi ben diversi, salirà agli onori della ribalta stavolta sportivi: l’arbitro vicentino Daniele Orsato, infatti, viene designato per la finalissima di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain.