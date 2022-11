Protezione Civile: in arrivo fondi per 150mila euro, serviranno a migliorare il servizio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovi fondi in arrivo dalla Regione Veneto e destinati alla Protezione Civile, la proposta fatta dall’assessore Gianpaolo Bottacin in giunta è stata approvata dando vita ad un nuovo bando a cui potranno partecipare i vari distaccamenti comunali dell’ente. L’importo erogato è finalizzato alla concessione di contributi alle realtà che rappresentano i vari territori in forma associata per l’aggiornamento o la redazione dei piani di Protezione Civile.

“Dando seguito anche a quanto abbiamo inserito nella nuova Legge regionale – spiega Bottacin – con questo bando mettiamo a disposizione contributi che variano dai 4,5 mila agli 11 mila euro, a seconda dell’ampiezza demografica dei comuni. Tra i criteri per la formazione della graduatoria ci si baserà invece sull’esposizione della popolazione residenziale a fattori di rischio idraulico, idrogeologico e sismico. Si tratta di un piccolo ma importante aiuto ai comuni in un momento di grande difficoltà per le casse un po’ di tutti e degli enti locali in particolare”.

Tra gli ulteriori criteri del bando sono previsti punteggi privilegiati per i Comuni di limitata dimensione demografica e per i piani presentati da enti in forma associata. Per questo primo anno di applicazione vengono messi a disposizione 150mila euro. Le domande, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’ente, dovranno essere inviate entro il

20 dicembre 2022. “Dopo i bandi dedicati a mezzi e attrezzature, al rinnovo dei DPI e alle sedi – conclude Bottacin – ancora un’iniziativa con cui diamo massima valorizzazione ed efficienza a quel sistema veneto di Protezione Civile che non a caso è riconosciuto eccellenza a livello nazionale”.