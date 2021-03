Continua in Ecuador il “Pieroad”, il viaggio a piedi di Nicolò 27enne vicentino

Ospite di Radio Eco Vicentino durante una puntata di We Love Italia, Nicolò Guarrera, 27enne di Malo, continua il suo viaggio intorno al globo. Nicolò, partito più di sette mesi fa, è recentemente arrivato in Ecuador.

Il giovane giramondo vicentino sta facendo il giro del mondo a piedi attraverso quattro continenti, per un viaggio di una durata prevista in circa quattro anni e lungo ben 33 mila chilometri da percorrere.

Dopo un mese di ricerche prima della (ri)partenza, Nicolò è salpato dalle Canarie a bordo di un catamarano di 12 metri, il “Tata”, assieme al capitano australiano ed un ragazzo polacco. La traversata atlantica si è rivelata molto più lunga del previsto a causa di una fascia di bonaccia insolita per la stagione degli Alisei. Solitamente, infatti, la navigazione si conclude in tre settimane; l’equipaggio del Tata, invece, è approdato a Santa Lucía (ai Caraibi) dopo 33 giorni in mezzo all’Oceano, più di un mese senza alcun contatto con il resto del mondo. Nicolò ed i suoi compagni sono rimasti nell’isola per due settimane, prima di salpare nuovamente verso nord e spostarsi ad Antigua. Qui l’equipaggio si è sciolto, e Nicolò ha deciso di proseguire da solo il suo viaggio alla volta di Panama, dove ha coronato un altro piccolo ma significativo pezzo della sua avventura ora in solitaria: collegare gli Oceani Atlantico e Pacifico camminando per tutto l’istmo di Panama. “In questo modo – riporta il protagonista – è come se il cammino interrotto in Spagna fosse ripartito, senza interruzioni, dall’altro lato del mondo”.

La prossima tappa ripartirà da Quito, capitale dell’Ecuador, ed impegnerà il vicentino per tutto il 2021: per arrivare a Santiago del Cile gli ci vorranno infatti circa dieci mesi perché la distanza da percorrere è di più di 6.500 chilometri. In questo caso rigorosamente a piedi. Dal Cile Nicolò si imbarcherà nuovamente per proseguire via mare, stavolta in direzione Australia, che attraverserà da sud a nord tagliando a metà gli spazi sconfinati di terra rossa – l’Outback – che riempiono l’enorme stato australe. Sarà poi la volta dell’Asia, dalla Malaysia alla Thailandia giungendo a Bangkok e da lì in Birmania ed India. Si dirigerà in Bangladesh per poi tornare nel subcontinente indiano, a New Delhi, e successivamente in Pakistan proseguendo lungo la Karakorum Highway, strada che attraversa l’omonima catena montuosa e passa in Cina a 4.700 metri, il punto più alto dell’intera spedizione.

Dopo un altro mese di cammino in Cina sarà la volta del Kirghizistan, dove prenderà la Via della Seta attraverso Samarcanda, Bukhara fino al Turkmenistan, ed Iran. Dall’antica Persia raggiungerà le coste del Mar Caspio attraversando l’Azerbaijan, la Georgia e la Turchia fino a Costantinopoli, dove ritornerà in Europa passando dalla Grecia e poi ancora a piedi, attraverso i Balcani per tornare a Malo. Il suo “approdo” finale.