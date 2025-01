Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump in Florida. Viaggio ‘segreto’ già terminato

La presidente del Consiglio, in una missione ‘segreta’, ha incontrato Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Atteso nel pomeriggio il rientro in Italia di Meloni. Secondo quanto ha riportato Alex Leary, reporter del Wall Street Journal, Trump avrebbe detto che Meloni “ha davvero preso d’assalto l’Europa”, aggiungendo “è molto emozionante, sono qui con una donna fantastica, il primo ministro italiano, mentre il futuro segretario di Stato, Marco Rubio, ha definito Meloni “grande alleata, e leader forte”.

Vari temi al centro dei colloqui, ma a tenere banco, secondo indiscrezioni, la situazione di Cecilia Sala, giornalista italiana arrestata in Iran a metà dicembre e detenuta nel carcere di Evin dallo scorso 19 dicembre. La situazione della reporter è legata a quella di Mohamed Abedini, arrestato in Italia su mandato d’arresto statunitense e di cui Teheran chiede la liberazione. Per Sala, invece, è stato chiesto dalla famiglia il silenzio stampa vista la delicatezza delle trattative. Possibile anche che tra i temi sul tavolo abbia trovato spazio anche quello legato alle guerre in Ucraina e Medio Oriente, la questione dei dazi e più in generale il rapporto Stati Uniti-Unione Europea, con Meloni che punta a essere un ponte tra l’Europa e la nuova amministrazione targata Trump.

Poco emerge della visita. Nelle immagini diffuse sui social, si vede Meloni nel salone d’ingresso della residenza del tycoon insieme al presidente eletto, il futuro segretario di Stato Marco Rubio e il futuro segretario al Tesoro Scott Bessent. La premier era accompagnata dall’ambasciatrice negli States Mariangela Zappia. Con loro anche il prossimo consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e il futuro ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta.