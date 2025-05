Il torneo di San Tomio unisce due passioni in 24 ore per 48 team: calcio e volley in tandem

Panini, birre, musica a volontà e due palloni diversi tra loro come simbolo del divertimento senza distinzione di genere e di passione sportiva per il calcio e per il volley rigorosamente all’aria aperta. A partire dall’ormai imminente edizione 2025 – è la settima – si “sdoppia” il torneo di San Tomio, allargando il ventaglio di proposte da ospitare negli impianti sportivi intitolati a Gastone Zerbato di via Mazzola. E che promette tanta festa abbinata alla pratica sportiva nella frazione di Malo, in quello che rappresenta già di per sé uno degli eventi più gettonati di fine primavera e inizio estate nell’Altovicentino.

Date da segnare sul calendario del divertimento garantito sono quelle del week end del 7-8 giugno 2025, una sabato e una domenica in cui il manto verde teatro di epiche partite delle Rondinelle biancazzurre verrà suddiviso in diversi campetti da gioco, con la formula ormai collaudata del torneo 24 Ore. Invitati calciatori e calcettisti senza limiti di età e provenienza dai 16 anni in su, e da quest’anno anche praticanti e amici della pallavolo con l’allestimento dei campetti per il greenvolley.

Una party/evento lungo due giorni che viene supportato dal club locale di Prima Categoria San Tomio e da numerosi sponsor locali che supportano l’impegno di giovani e più navigati dirigenti, giocatori e tifosi che ogni anno regalano tempo e fatica per la buona riuscita del torneo. Testati e garantiti streetfood e birre selezionate, oltre a cocktails serviti ad arte, in un’ambientazione allietata ovviamente dalla musica per tutta la durata della manifestazione che avrà il suo apice sul fronte della festa il sabato sera, e su quello sportivo alla domenica con le fasi finali e le premiazioni assegnando il trofeo più ambito. Ricordando anche Gino Ferracin, alla cui memoria l’evento è dedicato.

Sono 48 le formazioni di giovani e giovanissime iscritte, una “truppa” di 30 squadre pronte a schierarsi per i gironi di qualificazione del calcio e l’ottima base di partenza di 18 team per il debutto della pallavolo sull’erba. Martedì 3 giugno i sorteggi. Tra le partite poi tanta musica: un paio di nomi per il dj set? Gioca e suona praticamente in casa Malo Marco Festa, insieme ad Andrea Martini, con immancabile inoltre la caratteristica Coppa Kiosko per chi – amici e familiari compresi – saprà destreggiarsi al meglio al di qua del “banco” degli stand, affiancando le migliori quattro sul “campo”, da portare in trionfo con premi in denaro e trofei per il poker di prime classificate.