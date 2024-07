Il Trofeo Hoffman chiude col “botto”: ecco i vincitori dopo 15 serate di gol e spettacolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha divertito, ha entusiasmato, ha stupito. Il Trofeo Hoffmann giunto alla 12esima edizione ha chiuso i battenti nella sua prima storica “avventura” a cavallo tra la fine della primavera e i primi giorni d’estate con un bilancio di 15 intense serate di sport in piazza delle Fornaci, oltre 90 partite disputate in quattro diverse competizioni, 350 atleti e atlete scesi sul manto che richiama i colori del mattone tanto cari al “cuore” di Villaverla, e infine assegnando i trofei messi in palio dagli organizzatori. Grazie al supporto di tutti gli sponsor fedeli al #TH2024 che hanno abbracciato la proposta di Max Crivellaro, attingendo al mix di entusiasmo e tradizione del torneo di calcio in piazza nato nel 2008, e anche al sostegno del Comune e alla passione di tutti coloro che sono scesi in campo e fuoricampo, l’edizione 2024 ha registrato un successo su tutti i fronti.

A partire dalle novità introdotte che hanno raccolto subito ampi consensi, e non solo da parte dei componenti dei 33 team partecipanti: dal doppio torneo giovanile d’apertura delle serate per i baby Under 13 e Under 15 all’introduzione per la prima volta del Trofeo Hoffmann al femminile. E guai a dimenticare le esibizioni artistiche ad arricchire lo show sportivo e le testimonianze dirette di campioni dello sport vicentino, dello sport inclusivo e dello sport finalizzato al sociale. Il tutto parte integrande del Trofeo rilanciato a partire da un anno fa, nell’estate 2023, dopo cinque anni di “pausa”.

Quindici serate e rincorrere o respingere un pallone per chi ha sudato in piazza, dribblando anche il meteo, a raccontare storie di giocatori e giocatrici della “porta accanto” ai microfoni e poi ad augurarsi buone vacanze dopo le premiazioni finali del sabato sera conclusivo del torneo. Per la kermesse tradizionale, caratterizzata da quintetti di qualità come non mai nel passato, a vincere il titolo è stata la compagine giallonera di FC Serena Pose, vincente in finale sugli Ex Yu, presenza costante delle fasi finali a Villaverla, ancora una volta a salire al 2° post,o come un anno fa. Terzo gradino strappato con grinta dagli allblacks Golden Ranch, davanti a Euroansa-Tnt Montaggi. Delle venti formazione iscritte, dopo la fase a gironi in 12 sono andate avanti, fino ad eleggere nei playoff la squadra più forte.

Nel torneo rosa al debutto, con le prime 5 formazioni a incidere la denominazione per la prima volta (Pizz. Ristorante ai Cappuccini/Vcf, Dream Five Under 19, Hey Alexa!, Flash e Pronto Bar Collo) nel 2024. A spuntarla, dopo le 14 partite al femminile giocate di serata in serata, sono state le arancioni di Hey Alexa! in finale su Pronto Bar Collo. Flash al terzo posto, in un torneo che ha visto cimentarsi anche qui interpreti sia del futsal che del calcio a 11. Applausi anche per gli junior, ovviamente, al di là di vincitori e piazzamenti, con tanti ragazzi messi in campo da Futsal Thiene, Alto Academy, Altovicentino e Futsal Cornedo. Da ricordare, infine, come il Trofeo Hoffmann anche in questa edizione è stato dedicato alla memoria di Giampietro Maddalena e Roberto Maistrello, indimenticati sportivi veri villaverlesi.

Per tutte le immagini scattate nel corso delle fasi finali e i risultati, consultare le pagine social Trofeo Hoffmann su facebook e instagram.